Чепалова: после марафона Клебо конкретно закопали в землю

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова прокомментировала дисквалификацию норвежца Йоханнеса Клебо, которая произошла на марафоне чемпионата мира.

«Мне кажется, Йоханнеса после марафона конкретно закопали в землю. Наверняка он думал, что при принятии федерацией решения скажется поддержка норвежцев, но его дисквалифицировали. 100% — это убило Клебо. Уверена, гостиничный номер, в котором живёт норвежец, разгромлен», — заявила Чепалова RT.

Она отметила, что норвежцам важно собрать все медали и не оставить соперникам ничего.

«Такая у них тактика. Именно поэтому Большунов для них стал настолько серьёзным раздражителем. Он ведь отбирает у скандинавов их награды», — добавила Чепалова.

Ранее она высказала мнение, что лидеру Большунову не стоит заострять своё внимание на количестве завоёванных наград.