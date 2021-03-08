Чепалова: после марафона Клебо конкретно закопали в землю

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова прокомментировала дисквалификацию норвежца Йоханнеса Клебо, которая произошла на марафоне чемпионата мира.
Чепалова: после марафона Клебо конкретно закопали в землю
  • Reuters

«Мне кажется, Йоханнеса после марафона конкретно закопали в землю. Наверняка он думал, что при принятии федерацией решения скажется поддержка норвежцев, но его дисквалифицировали. 100% — это убило Клебо. Уверена, гостиничный номер, в котором живёт норвежец, разгромлен», — заявила Чепалова RT.

Она отметила, что норвежцам важно собрать все медали и не оставить соперникам ничего.

«Такая у них тактика. Именно поэтому Большунов для них стал настолько серьёзным раздражителем. Он ведь отбирает у скандинавов их награды», — добавила Чепалова.

Ранее она высказала мнение, что лидеру Большунову не стоит заострять своё внимание на количестве завоёванных наград.

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