Олимпийская чемпионка — о Большунове: считать награды не нужно, что дано свыше — придёт

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова высказала мнение, что лидеру сборной России Александру Большунову не стоит заострять своё внимание на количестве завоёванных наград.

«Считать награды не нужно. Всегда говорила: всё, что дано свыше — придёт, а лишнего ты никогда не получишь. По-настоящему важно то, что Саша впервые в карьере стал чемпионом мира. К тому же в Оберстдорфе он собрал полный комплект медалей — это выдающееся достижение. Дальше можно гулять спокойно», — заявила Чепалова RT.

Она отметила, что в России нет разницы: 500 наград спортсмен завоевал или одну, главное — стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

«Этот статус сохраняется за тобой пожизненно. Первую миссию Большунов уже выполнил, вторая — на очереди. Могу сказать, как человек, давно закончивший со спортом: с грудой медалей ты потом ходить не будешь. И Большунов рано или поздно тоже это поймёт. В семейной жизни, когда у него появятся дети, количество наград роли играть не будет. А вот если ты стал чемпионом мира, то гарантированно войдёшь в историю», — добавила Чепалова.

Ранее она заявила, что наградить Иверсена и Большунова золотыми медалями за гонку 50 км нереально.