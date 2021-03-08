Олимпийская чемпионка — о Большунове: считать награды не нужно, что дано свыше — придёт

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова высказала мнение, что лидеру сборной России Александру Большунову не стоит заострять своё внимание на количестве завоёванных наград.
Олимпийская чемпионка — о Большунове: считать награды не нужно, что дано свыше — придёт
  • Reuters

«Считать награды не нужно. Всегда говорила: всё, что дано свыше — придёт, а лишнего ты никогда не получишь. По-настоящему важно то, что Саша впервые в карьере стал чемпионом мира. К тому же в Оберстдорфе он собрал полный комплект медалей — это выдающееся достижение. Дальше можно гулять спокойно», — заявила Чепалова RT.

Она отметила, что в России нет разницы: 500 наград спортсмен завоевал или одну, главное — стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

«Этот статус сохраняется за тобой пожизненно. Первую миссию Большунов уже выполнил, вторая — на очереди. Могу сказать, как человек, давно закончивший со спортом: с грудой медалей ты потом ходить не будешь. И Большунов рано или поздно тоже это поймёт. В семейной жизни, когда у него появятся дети, количество наград роли играть не будет. А вот если ты стал чемпионом мира, то гарантированно войдёшь в историю», — добавила Чепалова.

Ранее она заявила, что наградить Иверсена и Большунова золотыми медалями за гонку 50 км нереально.

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