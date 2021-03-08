Чепалова: наградить Иверсена и Большунова золотыми медалями за гонку 50 км нереально

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова высказала мнение о звучавших после финиша марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе предложениях наградить золотыми медалями и россиянина Александра Большунова, и норвежца Эмиля Иверсена.
Чепалова: наградить Иверсена и Большунова золотыми медалями за гонку 50 км нереально
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Это нереально. Иверсен ведь обогнал Большунова, поэтому никаких вопросов быть не может. Здесь не имеет значения, одна палка была у тебя в руках или две. Это твои проблемы. Понятно, что за Сашу обидно, но норвежец тоже боролся. Считаю, FIS приняла абсолютно правильное решение. Рада, что справедливость хотя бы раз в жизни восторжествовала. Было очень много ситуаций, когда протесты россиян даже не рассматривали», — заявила Чепалова RT.

Ранее она заявила, что соперники постоянно провоцируют Большунова.

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