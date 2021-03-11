По просьбе Клебо: Норвегия отозвала апелляцию на исход марафона ЧМ в Оберстдорфе

Сборная Норвегии отозвала апелляцию на исход марафона в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе по просьбе Йоханнеса Клебо. По его словам, неправильно решать исход гонки в офисе. Ранее в сборной Норвегии заявили, что намерены добиваться возвращения своему лыжнику золотой медали, поскольку он «не совершил ничего предосудительного». В ответ Юрий Бородавко, тренер Александра Большунова, призвал руководство FIS уйти в отставку, если оно одобрит требование соперников, а также обвинил скандинавов в использовании терапевтических исключений.

«Они должны решать результат лыжной гонки в офисе, и это неправильно»

Столкновение Александра Большунова и Йоханнеса Клебо в финишном створе марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе продолжает будоражить лыжную общественность и спустя три дня. Гонка состоялась ещё в воскресенье, однако результат её не был ясен до последнего момента, поскольку норвежцы подали апелляцию.

Однако в среду вечером с неожиданным заявлением выступил сам трёхкратный олимпийский чемпион. Он опубликовал в своём аккаунте в Instagram эмоциональный пост, в котором призвал отозвать апелляцию. Своё решение он объяснил нежеланием тратить на произошедшее время и силы. По словам лыжника, в последние несколько дней он погрузился в глубочайшую депрессию.

«Я родился и вырос на лыжных гонках в Нильсбюэне. Теперь они должны решать результат лыжной гонки в офисе, и это неправильно. Я должен смотреть в будущее. У меня были хорошие гонки на лучшем для меня чемпионате мира, и я позабочусь о том, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Я только что сказал Норвежской лыжной ассоциации отменить апелляцию на решение жюри FIS. В любом случае получить золотую медаль через несколько дней после моей лучшей гонки за всю карьеру было бы уже совсем не то», — написал Клебо.

Норвежец также поздравил соотечественника Эмиля Иверсена с победой, а Большунова — с завоеванием серебряной медали. При этом россиянина он назвал «блестящим лыжником».

«Всегда буду верить, что не сделал ничего плохого и что я никому не препятствовал. Но теперь с этим покончено, и мне нужно сосредоточиться на финале Кубка мира в выходные», — добавил Клебо.

В сборной Норвегии не стали препятствовать желанию своего спортсмена и сразу же отозвали апелляцию. Спортивный директор коллектива Эспен Бьервиг заявил, что скандинавы связались с FIS после беседы с Клебо.

Решение Йоханнеса вызвало в России положительную реакцию. В частности, Юрий Бородавко, тренер Большунова назвал поступок норвежца «сильным ходом».

«Эмоции поначалу всегда преобладают. Скорее всего, когда горячие головы остыли, все посмотрели в более объективной и спокойной обстановке и увидели, что нарушение есть, что нет смысла ломать копья и получать отрицательные ответы, что лучше признаться в том, что есть. Это достаточно сильный ход и достойно уважения. Приятно, что это так», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

А трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призналась, что после произошедшего зауважала Клебо ещё больше.

«Я считаю, что Клебо правильно сделал — это классно! Умница! Я не осуждаю Йоханнеса за то, что он так сделал. То, что его лишили медали, — это, по-моему, неправильно. Он правильно сказал, что не хочет ходить по заседаниям, а сосредоточится на лыжне. Я зауважала его больше. Это просто умница», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

«Не видим в действиях Йоханнеса ничего предосудительного»

О решении оспорить исход марафона норвежцы сообщили во вторник. В стане команды остались недовольны вердиктом международной федерации отобрать у трёхкратного олимпийского чемпиона золотую медаль. Бьервиг назвал всё произошедшее «несчастным случаем.

«Мы в корне не согласны с дисквалификацией, поскольку не видим в действиях Йоханнеса ничего предосудительного. Два спортсмена бегут параллельно, такое случается в масс-стартах», — цитирует менеджера NRK.

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Вместе с тем Бьервиг подчеркнул, что в Норвегии не собираются требовать введения санкций в отношении Большунова, а лишь намерены добиться, чтобы лыжников оставили на своих местах.

На предложение соперников незамедлительно отреагировал тренер Александра Бородавко, который по горячим следам заявил, что рейс-директор FIS Пьер Миньере «обслуживает интересы норвежской команды». Он также предложил руководству международной федерации уйти в отставку, в случае если там удовлетворят апелляцию норвежцев.

На этом специалист не остановился и сделал ещё одно громкое заявление. По его словам, норвежская сборная «в стопроцентном количестве» пользуется терапевтическими исключениями. Тренер считает, что столь стремительный прогресс того же Клебо был бы без этого просто невозможен.

«Я столько работаю и понимаю, что подобное очень тяжело. Поэтому у меня есть вопросы и сомнения. Тем более в СМИ просочилась информация о его терапевтических исключениях», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

В FIS слова российского тренера оставили без комментариев. Упомянутый ранее Миньере тогда лишь подчёркивал, что рассмотрение апелляции норвежцев продолжалось. Зато высказался на эту тему технический делегат федерации эстонец Роберт Пеетс. По его мнению, столкновение Клебо и Большунова сложно трактовать однозначно, хотя Александр на финишной прямой «имел право выбрать траекторию», а Йоханнес должен был «не создавать ему препятствий».

В свою очередь, Большунов пока никак не прокомментировал подачу норвежцами апелляции и просьбу Клебо её отозвать. В своём Instagram он только поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Друзья, всем спасибо за поддержку и поздравления! Вас очень много! Вместе мы сила», — написал спортсмен.

«Клебо должен бы был притормозить»

Между тем эксперты по-разному оценивают произошедшее. Например, олимпийский чемпион Александр Легков считает, что шансы норвежцев на успешный исход дела были достаточно высокими, поскольку скандинавы обладают в лыжном спорте серьёзным статусом.

«Но с точки зрения логики и последовательности её не должны одобрить, ведь в Финляндии случился такой же эпизод, когда Большунова дисквалифицировали... И насколько я понимаю и вижу, Саша вёл себя на финише так как раз потому, что у него уже была эта история. Хорошо, что наши смогли доказать, что имело место нарушение, привели примеры», — приводит слова Легкова «Чемпионат».

А вот ответить на вопрос, как сложилась бы борьба на финише, если бы не столкновение, олимпийский чемпион затруднился. Однако, по его мнению, россиянин подошёл к последним метрам дистанции в хорошей кондиции.

«Вообще же непонятно, что произошло бы в створе, если бы не эта ситуация. Непонятно, как повели бы себя мышцы Клебо на финише, хотя он и казался относительно свежим... Если бы не случился этот контакт, финиш вообще был бы непредсказуем, потому что там было очень много влияющих факторов», — добавил Легков.

Комментировавший вместе с ним гонку Дмитрий Губерниев признался, что ему жаль Клебо, который заслужил золотую медаль. Вместе с тем журналист считает, что Йоханнес всё же допустил нарушение правил. Также он отпустил упрёк в адрес президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая в день марафона покинула стадион заранее.

«Попутно я хочу сказать, что мне было очевидно, что Вяльбе совершенно напрасно заранее уехала со стадиона по непонятной причине. Её авторитета не хватало при принятии решения, но за неё воевали другие полководцы. Очень жаль, что так получилось», — сказал Губерниев.

Высказался комментатор и на тему терапевтических исключений, которую поднял Бородавко. В самом факте их существования он не увидел ничего криминального, но призвал раскрыть имена спортсменов, которые вынужденно принимают те или иные препараты.

«Всё, что не запрещено, разрешено. Конечно, в идеале все терапевтические исключения надо открыть для публики. Об этом в своё время говорили Юстина Ковальчик и Мартен Фуркад. А сейчас какой смысл махать кулаками после драки и болтать всякую ерунду? Почему Вяльбе с Бородавко молчали во время чемпионата мира, а сейчас вдруг заговорили? Это некрасиво. Нам нужно восстанавливать свои позиции в FIS и бороться за свои права. Нужно, чтобы президент федерации не уезжал с поля боя в самый важный момент», — добавил Губерниев.

Неоднозначно к эпизоду с участием Большунова и Клебо отнеслись даже в Норвегии. Так, олимпийский чемпион Эйстейн Петтерсен объяснил, что в данной ситуации были нарушены сразу три правила.

«Тот, кто идёт спереди, может выбирать лыжню, а тот, кто оказывается сзади, ответственен за то, чтобы не произошло столкновения. При этом впередиидущему не разрешается блокировать соперника. По-моему, были нарушены все эти правила», — цитирует Петтерсена Dagbladet.

В свою очередь, восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген назвала данный случай «сложным». По её словам, Большунов сильно выходил за пределы своей лыжни, но имел на это право, поскольку шёл впереди.

Олимпийский чемпион из Италии Фульвио Вальбуза также считает, что правила в данном случае нарушал скорее Клебо, поскольку именно на нём при обгоне лежала ответственность за возможное столкновение с Большуновым. Вместе с тем Александр также действовал не совсем корректно, считает итальянец.

«Хотим ли мы донести такой посыл, что тот, кто едет впереди, может делать всё что угодно? Что тут сказать? На мой взгляд, чемпионом мира в гонке на 50 км является Клебо. Но правила оправдывают его дисквалификацию», — цитирует Вальбузу OA Sport.

Трёхкратный призёр Олимпийских игр финн Яри Исомется напомнил, что Большунов за свою карьеру попал сразу в несколько конфликтных ситуаций в финишном створе, тогда как у Клебо их не было.

«Бывают такие ситуации, когда настолько сильно хочется победить, что забываешь о тактике. Я не говорю, что Александр — грязный лыжник. Но он, как правило, оказывается вовлечён в подобные инциденты. У Клебо мы можем вспомнить не так много таких случаев. Конечно, в пользу Большунова говорит то, что он вообще оказывается в них. Когда финишируешь на 40-м месте, тебя никто не назовёт грязным лыжником», — цитирует Исомется MTV Uutiset.

Наконец, бывший тренер сборной Германии по лыжным гонкам Йохан Беле считает, что решающим фактором для дисквалификации Клебо стала сломанная палка Большунова.

«Александр на финишном рывке ушёл далеко вправо и частично виноват в произошедшем. Клебо должен бы был притормозить. Но естественно, он этого не сделал и вырвался вперёд», — цитирует специалиста Eurosport.de.