Брат Клебо эмоционально отреагировал на дисквалификацию лыжника на ЧМ и сломал ногу

Ола Клебо, брат лыжника Йоханнеса Клебо, рассказал, как сломал ногу, узнав о дисквалификации норвежского спортсмена в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Я разозлился, когда брата лишили золотой медали, и сильно ударил ногой дверь. Возникла боль от основания большого пальца до щиколотки. Я не смог нагружать ногу, пришлось позаимствовать костыли», — цитирует 19-летнего Клебо VG.

Йоханнес Клебо был дисквалифицирован за создание помехи на финише россиянину Александру Большунову, из-за чего тот сломал палку.

Ранее менеджер сборной Норвегии подтвердил подачу апелляции на дисквалификацию Клебо.