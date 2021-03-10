Брат Клебо эмоционально отреагировал на дисквалификацию лыжника на ЧМ и сломал ногу

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Ола Клебо, брат лыжника Йоханнеса Клебо, рассказал, как сломал ногу, узнав о дисквалификации норвежского спортсмена в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Брат Клебо эмоционально отреагировал на дисквалификацию лыжника на ЧМ и сломал ногу
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«Я разозлился, когда брата лишили золотой медали, и сильно ударил ногой дверь. Возникла боль от основания большого пальца до щиколотки. Я не смог нагружать ногу, пришлось позаимствовать костыли», — цитирует 19-летнего Клебо VG

Йоханнес Клебо был дисквалифицирован за создание помехи на финише россиянину Александру Большунову, из-за чего тот сломал палку.

Ранее менеджер сборной Норвегии подтвердил подачу апелляции на дисквалификацию Клебо.

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