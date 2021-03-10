Вяльбе назвала самого сложного лыжника сборной России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о российском лыжнике Сергее Устюгове.

«Сергей Устюгов — это самый сложный спортсмен. Лёгких на самом деле нет, особенно когда они великие. Все это прекрасно знают, у всех свой сложный характер. Но Сергей — самый сложный, это точно», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Президент ФЛРГ отмечает, что Устюгов суперталантливый человек.

«Он давно уже взрослый, он сформированный, он суперталантливый человек! Я не хочу никого обидеть, иногда много таланта даже мешает, больше закидонов каких-то. Но я знаю, что Сергей Устюгов с открытым забралом никогда так не тренировался, как Александр Большунов», — добавила она.

Ранее Вяльбе оценила поведение Большунова после финиша командного спринта на ЧМ.