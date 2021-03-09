Вяльбе оценила поведение Большунова после финиша командного спринта на ЧМ
- globallookpress.com
«Никакого конфликта нет. Александр Большунов не очень хотел бежать с Глебом Ретивых, потому что Глеб имеет свойство «сидеть» и ждать, когда будет хорошая позиция, когда можно будет выстрелить. Александр — другого плана человек», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».
Президент ФЛГР отмечает, что как только гонка закончилась, Большунов отошёл переодеться.
«У нас нет никакого конфликта и у них нет никакого конфликта! К СМИ Большунов и Ретивых подходили вместе, друг с другом смеялись, что-то говорили, и всё нормально», — добавила она.
Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.
Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.