Вяльбе оценила поведение Большунова после финиша командного спринта на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировали поведение российского лыжника Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Никакого конфликта нет. Александр Большунов не очень хотел бежать с Глебом Ретивых, потому что Глеб имеет свойство «сидеть» и ждать, когда будет хорошая позиция, когда можно будет выстрелить. Александр — другого плана человек», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Президент ФЛГР отмечает, что как только гонка закончилась, Большунов отошёл переодеться.

«У нас нет никакого конфликта и у них нет никакого конфликта! К СМИ Большунов и Ретивых подходили вместе, друг с другом смеялись, что-то говорили, и всё нормально», — добавила она.

Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.