Вяльбе оценила поведение Большунова после финиша командного спринта на ЧМ

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировали поведение российского лыжника Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Вяльбе оценила поведение Большунова после финиша командного спринта на ЧМ
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«Никакого конфликта нет. Александр Большунов не очень хотел бежать с Глебом Ретивых, потому что Глеб имеет свойство «сидеть» и ждать, когда будет хорошая позиция, когда можно будет выстрелить. Александр — другого плана человек», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Президент ФЛГР отмечает, что как только гонка закончилась, Большунов отошёл переодеться.

«У нас нет никакого конфликта и у них нет никакого конфликта! К СМИ Большунов и Ретивых подходили вместе, друг с другом смеялись, что-то говорили, и всё нормально», — добавила она.

Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.

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