Рочев высказался о возможных терапевтических исключениях у норвежских лыжников

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Чемпион мира 2005 года Василий Рочев — младший поделился мнением по поводу возможного использования терапевтических исключений норвежскими лыжниками на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Рочев высказался о возможных терапевтических исключениях у норвежских лыжников
  • globallookpress.com
  • © Alexander Chernykh/Russian Look

«Акцентировать внимание на терапевтических исключениях я не буду, потому что никогда не видел никаких документов. Скажу просто, что если норвежцы борются нечестно, то это на их совести было, есть и останется. И господь бог им судья, я их судить не готов», — цитирует Рочева «Чемпионат».

По его мнению, время расставит всё по своим местам и если кто-то принимал какие-то препараты, это рано или поздно вскроется.

«Как они дальше будут жить с этим — только их проблемы. Ситуация странная: обвиняя весь мир, самим это использовать, мягко скажем, не особо честно», — добавил Рочев.

Ранее Александр Панжинский объяснил, почему норвежские лыжники выступают успешнее российских.

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