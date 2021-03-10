Рочев высказался о возможных терапевтических исключениях у норвежских лыжников

Чемпион мира 2005 года Василий Рочев — младший поделился мнением по поводу возможного использования терапевтических исключений норвежскими лыжниками на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Акцентировать внимание на терапевтических исключениях я не буду, потому что никогда не видел никаких документов. Скажу просто, что если норвежцы борются нечестно, то это на их совести было, есть и останется. И господь бог им судья, я их судить не готов», — цитирует Рочева «Чемпионат».

По его мнению, время расставит всё по своим местам и если кто-то принимал какие-то препараты, это рано или поздно вскроется.

«Как они дальше будут жить с этим — только их проблемы. Ситуация странная: обвиняя весь мир, самим это использовать, мягко скажем, не особо честно», — добавил Рочев.

Ранее Александр Панжинский объяснил, почему норвежские лыжники выступают успешнее российских.