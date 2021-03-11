Бывший муж Вяльбе: нужно было Большунову первое место дать, а Клебо — второе

Сервисмен сборной России Урмас Вяльбе, бывший муж главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, высказался о скандальном инциденте с россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Йоханнес Клебо поехал туда, куда не надо было, потому что трасса была занята, а рядом были свободные места. Почему туда? Скорее всего, это было не специально. Я не понимаю, почему Йоханнес так сделал, там ведь места мало, это горизонтальный радиус тем более. Но то, что произошло потом, — это для всех ненормальная ситуация», — приводит слова Урмаса Вяльбе Delfi.ee.

Сервисмен сборной России отмечает, что он давно занимается лыжным спортом, но такого решения спортсмена ни разу не видел.

«Нужно было Александру Большунову первое место дать, Йоханнесу Клебо — второе и тому, кто шёл за ними, — третье. Это то, как бы я хотел. Йоханнес помешал, это ясно, и это нехорошо, за такое нужно наказывать, но не так сильно», — добавил он.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.