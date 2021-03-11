«Мы ещё много лет будем бегать вместе с Сашей»: почему Клебо достоин уважения за отношение к Большунову

Настояв на отзыве апелляции и поздравив Александра Большунова с медалью, завоёванной в марафоне, норвежец Йоханнес Клебо исчерпывающе ответил миру на вопрос о том, кто стал истинным героем чемпионата мира в Оберстдорфе. Пострадавший ничуть не меньше главного конкурента норвежец своим поступком дал понять, что личные обиды должны отойти на второй план, а споры звёзд в ближайшие годы будут решаться не в кабинетах, а на лыжне.

Оперативность, с которой норвежская федерация лыжных гонок совместно с юридической фирмой Kleven & Kristensen подала апелляцию на решение FIS, дотошно подготовив аргументационную часть, продемонстрировала, что у сборной Норвегии прекрасные юристы, вполне способные вернуть трёхкратному олимпийскому чемпиону награду, которой он был лишён.

Однако Йоханнес Клебо, настоявший на прекращении юридического разбирательства, одержал победу, ценность которой гораздо выше выигранного в Оберстдорфе марафона. Там Клебо демонстрировал масштаб спортивного таланта. Сейчас же впору вести речь о масштабе личности.

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Комментируя поступок шестикратного чемпиона мира, тренер российской сборной Маркус Крамер заметил, что решение скорее всего продиктовано тем, что в Норвегии поняли: выиграть апелляцию не получится. Однако эту точку зрения разделили далеко не все коллеги знаменитого немецкого специалиста.

Сам факт, что обсуждение инцидента, в котором на протяжении нескольких суток участвовали, но так и не пришли к единому знаменателю легендарные звёзды лыжных гонок и не менее легендарные тренеры, говорит как раз о том, что на финише заключительной гонки произошёл убийственный в своей нелепости несчастный случай. Просто стечение обстоятельств.

Лишний раз это подтвердил один из самых опытных лыжных специалистов Юрий Каминский, заметив в интервью, что для него стало непонятным и нелогичным поведение на финише как Клебо, так и Большунова.

«Почему-то оба устремились в одно и то же место... Если вы зададите мне вопрос — зачем Йоханнес туда полез — я не смогу вам на него ответить. В той ситуации мне казалось, что у Клебо намного больше шансов на успех, потому что он спортсмен по своим техническим параметрам более спринтерский по сравнению с Сашей: быстрее выносит руки, да и вся техника одновременного хода у него адаптирована под быстрый спринт — мы с вами видели неоднократно, что в финишном спурте он всегда выигрывает у Саши. Зачем он полез в эту щёлочку, я не понимаю. Ему проще было уйти влево, встать на параллельную лыжню и с большой долей вероятности довести гонку до победного конца. А здесь получилось, что его зажали, он попытался протиснуться и был вынужден нарушить правила», — приводит слова специалиста Skisport.ru.

Не торопитесь спорить. На самом деле нет смысла продолжать приводить встречные аргументы и цитаты профессионалов, чтобы понять: любая попытка распутать клубок делает историю ещё более запутанной. Именно на это и была сделана юридическая ставка при подаче апелляции: свести суть произошедшего к банальному гоночному инциденту, заметив, что в контактных гонках подобные эпизоды обыденны.

Ведь в той же самой марафонской гонке, если вспомнить самое её начало, случился завал, в котором пострадал (упав и потеряв время) Симен Хегстад Крюгер, ставший в итоге бронзовым призёром. Разве кто-то требовал чьей-то крови, пересмотра результатов или хотя бы разбирательств? Нет. Неприятно, но не более того. Рабочий момент.

Сейчас можно только гадать, чем могло бы завершиться российско-норвежское противостояние в офисах, если бы его жёстко не пресёк сам Клебо. Отрешившись от национальных и личных пристрастий, подспудно заставляющих болельщиков поддерживать исключительно «своих» и видеть врага в тех, кто эту позицию не разделяет, несложно будет понять: в этом проклятом марафоне Йоханнес пострадал ничуть не меньше, чем Александр.

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Он точно так же, а возможно, даже сильнее рвался к победе в этой совершенно нехарактерной для себя гонке. И, кстати, после всех протестов и разбирательств с демонстрацией множества фото- и видеоматериалов можно было обратить внимание на то, что от столкновения с Большуновым норвежец уклонялся на финише, как мог: он даже в какой-то момент был близок к тому, чтобы перешагнуть заградительные пирамидки. И уж точно победа такой ценой была Клебо не нужна.

Почему так считаю? Наверное, потому, что два года назад имела возможность познакомиться с главным человеком в жизни Клебо-спортсмена — его дедом Коре Хёсфлотом.

Произошла наша встреча в Зеефельде на импровизированной спонсорской вечеринке чемпионата мира — 2019. Организаторы, разумеется, ждали и Йоханнеса, но тот вежливо отказал, сославшись на то, что должен готовиться к эстафете. Обстановка была самой что ни на есть «камерной», с минимальным числом гостей, вот я и подошла к пожилому норвежцу, завязав с ним разговор.

Впечатление осталось невероятным: в облике деда удивительным образом переплеталась кряжистость и основательность человека, выросшего на природе и с малых лет приученного к тяжёлому деревенскому труду, абсолютная простота поведения и при этом — колоссальное чувство собственного достоинства. Коре почти не говорил ни по-английски, ни по-немецки, в связи с чем я постоянно прибегала к помощи его сына Хокона, и надо было видеть, какой гордостью загорались глаза деда-тренера, когда речь заходила о внуке. В тот момент мне почему-то вспомнилась сценка одной из повестей Джека Лондона под названием «Первобытный зверь», где старый и давно удалившийся на покой боксёр Пэт Глендон пишет о своём сыне лучшему импресарио страны.

«...Я воспитал и тренировал его. Всё, что я когда-либо знал, я вбил ему в голову. И, может, вы мне не поверите, но он прибавил к этому ещё и от себя. Он — прирождённый боксёр. В смысле чувства времени и расстояния он — чудо. Чувство времени у него развито до секунды, а чувство расстояния — до дюйма, он сам не думает об этом — это инстинкт...»

Не правда ли, ассоциация налицо? Природный талант и феноменальную жажду победы юного Клебо отмечали все, кто хоть раз видел норвежца на лыжне. А те, кому хоть раз доводилось с ним беседовать, неизменно отмечали колоссальное уважение к соперникам и абсолютное отсутствие какого бы то ни было высокомерия.

В том двухлетней давности разговоре меня порядком позабавил рассказ Хокона Клебо — довольно известного в Норвегии скрипача — о том, что сам он никогда не приехал бы на чемпионат мира, если бы не вынужденная необходимость. За пару месяцев до чемпионата мира в Зеефельде в самый канун Рождества Йоханнес не успел затормозить на одном из перекрёстков родного Тронхейма и воткнулся в чужой автомобиль. В результате у трёхкратного олимпийского чемпиона отобрали права.

Вот и получилось, что он остался на какое-то время безлошадным, а папа-скрипач был вынужден взять отпуск и сесть за руль: посчитал неправильным исправлять последствия случившегося, нанимая для сына персонального водителя. И кто сейчас скажет: не стало ли дополнительной мотивацией для Йоханнеса, выигравшего на том чемпионате три золотые награды, чувство неловкости перед родными за тот инцидент на перекрёстке Тронхейма?

Если бы Клебо не дисквалифицировали в Оберстдорфе, марафонская медаль стала бы для него четвёртым золотом, завоёванным в рамках одного чемпионата. Хотя количество наград тут не имеет для трёхкратного олимпийского чемпиона никакого значения — опубликовав свой пост в Instagram, он достаточно определённо высказался, что получить золотую медаль через несколько дней после лучшей гонки в карьере — это совсем не то, к чему он стремится.

Наверное, ничего удивительного в этом нет. Атлеты подобного уровня масштабны во всём. Им нужны равные соперники, а не более слабые и уж тем более — споткнувшиеся на финише. Сама суть таких людей требует красивой борьбы, и всем нам на самом деле очень повезло, что судьба свела на одном витке истории таких лыжников, как Клебо и Большунов. Равных в своём таланте и нетерпимых к поражениям. Нетерпимых настолько, что в борьбе друг с другом они порой не видят и не слышат, что происходит вокруг. Хотите подтверждения этих слов? Вот цитата Йоханнеса Клебо:

«Относиться к Большунову я буду, как и раньше. Мы ещё много лет будем вместе с ним участвовать в гонках. Он хороший лыжник, которого я, надеюсь, смогу победить. Так что будем надеяться, что подобная ситуация не повторится...»

И разве можно не уважать Йоханнеса за эти слова?