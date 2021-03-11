Клебо — о скандальном инциденте с Большуновым: я был зол и разочарован

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо высказался о скандальном инциденте с россиянином Александром Большуновым на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Я пересёк финишную черту и спросил: «Что случилось?» Мне сказали, что всё нормально. Пожалуй, хуже всего было ждать. Побывать в комнате жюри — непростое испытание. Мне нужно было контролировать свои эмоции и отстраниться от всех», — приводит слова Клебо NRK.

Лыжник отмечает, что в тот момент он не особо рационально мыслил.

«Я был зол и разочарован. Мне помог тренер Арильд Монсен, который пришёл в комнату жюри несколько часов спустя. Он говорил правильные вещи, благодаря которым я пришёл на ужин, где собралась вся команда. Мы отпраздновали фантастический чемпионат мира», — рассказал он.

Также норвежец поблагодарил за поддержку партнёров по команде.

«Это были настоящие американские горки. Было нелегко, не скрою. Но рядом всегда были мои партнёры по команде», — добавил он.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.