Клебо — о скандальном инциденте с Большуновым: я был зол и разочарован
- Reuters
«Я пересёк финишную черту и спросил: «Что случилось?» Мне сказали, что всё нормально. Пожалуй, хуже всего было ждать. Побывать в комнате жюри — непростое испытание. Мне нужно было контролировать свои эмоции и отстраниться от всех», — приводит слова Клебо NRK.
Лыжник отмечает, что в тот момент он не особо рационально мыслил.
«Я был зол и разочарован. Мне помог тренер Арильд Монсен, который пришёл в комнату жюри несколько часов спустя. Он говорил правильные вещи, благодаря которым я пришёл на ужин, где собралась вся команда. Мы отпраздновали фантастический чемпионат мира», — рассказал он.
Также норвежец поблагодарил за поддержку партнёров по команде.
«Это были настоящие американские горки. Было нелегко, не скрою. Но рядом всегда были мои партнёры по команде», — добавил он.
На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.
Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.