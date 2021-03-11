Клебо прокомментировал скандал в марафоне на ЧМ по лыжным видам спорта

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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо высказался о скандальном инциденте с россиянином Александром Большуновым на финише марафона в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Клебо прокомментировал скандал в марафоне на ЧМ по лыжным видам спорта
  • Reuters

«Я не смотрел видео финиша марафона. Никогда не тратил столько сил, как в этой гонке. Запомню хорошие ощущения, которые испытал после финиша, и постараюсь забыть другие чувства, которые испытал в тот день», — приводит слова Клебо NRK.

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

После протеста сборной России Клебо дисквалифицировали, а Большунову присудили серебряную медаль. Победу в итоге одержал другой норвежский лыжник — Эмиль Иверсен.

Ранее российские болельщики оценили просьбу Клебо отозвать апелляцию на результаты марафона на ЧМ.

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