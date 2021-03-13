Большунов высказался об отсутствии командной тактики у российских лыжников

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Российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему сборная России не использует командную тактику в гонках.

«Чтобы использовать командную тактику, нужно, чтобы российские лыжники были к финишным разборкам рядом, а у нас получается, что к финишу остаётся только сборная Норвегии — и я один», — приводит слова российского лыжника РИА Новости.

Александр Большунов стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и бронзу — в командном спринте и марафоне.

Ранее Клебо высказался о скандале в марафоне на ЧМ по лыжным видам спорта.

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