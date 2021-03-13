Норвежский тренер выразил восхищение Большуновым

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказался о победе российского лыжника Александра Большунова в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Большуновым нельзя не восхищаться. В его арсенале есть передовые навыки, и они весьма необычны. Невозможно смотреть на него и не вдохновляться. Александр способен удерживать высокую скорость в течение продолжительного времени. Он просто изматывает нас. Большунов силён как медведь на этих подъёмах», — приводит слова Носсума NRK.

Вторым в масс-старте к финишу пришёл представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Замкнул тройку лучших ещё один норвежец — Пол Голберг.

Ранее Легков призвал не вспоминать инцидент с Клебо на ЧМ после победы Большунова в масс-старте.