Норвежский тренер выразил восхищение Большуновым

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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказался о победе российского лыжника Александра Большунова в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
Норвежский тренер выразил восхищение Большуновым
  • Reuters

«Большуновым нельзя не восхищаться. В его арсенале есть передовые навыки, и они весьма необычны. Невозможно смотреть на него и не вдохновляться. Александр способен удерживать высокую скорость в течение продолжительного времени. Он просто изматывает нас. Большунов силён как медведь на этих подъёмах», — приводит слова Носсума NRK.

Вторым в масс-старте к финишу пришёл представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Замкнул тройку лучших ещё один норвежец — Пол Голберг. 

Ранее Легков призвал не вспоминать инцидент с Клебо на ЧМ после победы Большунова в масс-старте.

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