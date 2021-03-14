Марафонский финал: Ступак выиграла бронзу на последнем старте КМ по лыжным гонкам, Большунов занял шестое место

Сезон в Кубке мира по лыжным гонкам подошёл к концу. Спортсмены разыграли в швейцарском Энгадине последние комплекты наград в гонках преследования на марафонские дистанции. Юлия Ступак выиграла бронзу и стала второй в общем зачёте. Александр Большунов не смог сохранить силы на финиш и расположился на шестой строчке — в двух позициях от Йоханнеса Клебо.

Смелая атака Червоткина и шестое место Большунова

Последние старты сезона лыжных гонок в швейцарском Энгадине проходили в довольно необычном формате. Во-первых, забеги на 50 км у мужчин и 30 км у женщин свободным стилем являлись гонками преследования — участники стартовали в соответствии с результатами субботнего масс-старта.

Во-вторых, для воскресных гонок использовалась трасса традиционного Энгадинского марафона, которая проходит по долинам и лесам от одной точки к другой. Бежать по кругу, как это было накануне, лыжники не могли, и в случае поломки инвентаря им пришлось бы долго дожидаться помощи от тренеров.

Победитель субботнего масс-старта Александр Большунов заслужил право стартовать первым, в 18 секундах от норвежца Йоханнеса Клебо. Некоторое время обладатель «Большого хрустального глобуса» бежал в одиночку, но делать это больше двух часов он никак не мог. За ним стала расти группа преследователей, и спустя пять минут после старта Большунов присоединился к пелотону.

Вместе участники гонки пробежали чуть больше половины дистанции. Большунова сопровождали Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Евгений Белов, Илья Семиков и Артём Мальцев. У последнего из них в этой гонке был особый интерес, так как он мог подняться на третье место в общем зачёте Кубка мира, если бы на несколько позиций обошёл Клебо и итальянского спринтера Федерико Пеллегрино.

Спокойное течение гонки прервал Червоткин. Он предпринял отчаянную атаку и в моменте оторвался от группы на целых 33 секунды. Погоню за ним пришлось возглавить норвежцам, и даже Клебо не гнушался тянуть за собой пелотон. Многие не выдержали такого темпа, и преследовать Червоткина остались 18 лыжников, в том числе Большунов, Якимушкин и Мальцев.

Лидер гонки долго сопротивлялся. Хотя его отрыв заметно сократился к последним 10 км, россиянин продолжил бежать в одиночку. За 8 км до финиша он всё ещё выигрывал 13 секунд у пелотона и иногда даже увеличивал отрыв. Группе преследователей было тяжело заново организовать погоню, пока помогать норвежцам не начал Большунов.

За 4,6 км до финиша Червоткин всё-таки сдался после небольшого узкого подъёма. К тому времени Мальцев уже сильно отстал, а Якимушкин не мог подобраться к лидерам. В начале третьего часа гонки Большунов вышел вперёд в ожидании финального подъёма, который должен был расставить лыжников по своим местам. Россиянин вновь остался один против шести норвежцев и шведа Йенса Бурмана.

Большунов неплохо начал преодолевать подъём, но очень быстро его оттеснили Бурман, Симен Крюгер и Ханс Холунд. Россиянин остался на четвёртом месте и поймал солидный просвет. Его преследовали Клебо и Пол Голберг, и незадолго до финиша оба норвежца обошли россиянина. Большунов стал шестым, а на пьедестал почёта поднялись Крюгер, Холунд и Бурман, никогда ещё не выигрывавший медали в Кубке мира. Клебо взял небольшой реванш у Большунова за чемпионат мира, обойдя его в марафоне на две позиции.

Бронза Ступак и второе место в Кубке мира

Перед мужчинами последнюю гонку сезона провели девушки. Накануне победу в масс-старте одержала Юлия Ступак. Она тоже могла стартовать на 30-километровой дистанции первой, хотя особого преимущества в гонке ей это не давало. Практически сразу после старта она собрала группу из четырёх лыжниц: норвежки Хейди Венг, шведки Эббы Андерссон, немки Лауры Гиммлер и американки Джесси Диггинс. Россиянка не стала упираться и позволила им взять на себя бремя лидерства.

Для Ступак главными соперницами в этой гонке были Диггинс и Андерссон. У всех трёх девушек сохранялись шансы одержать победу в дистанционном зачёте Кубка мира. Россиянке для этого нужно было отыграть 44 очка у американки и одно у шведки. В случае успеха она могла бы стать первой обладательницей «Малого хрустального глобуса» из России со времён победы Юлии Чепаловой в 2006 году.

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Примерно в 10—15 секундах от лидирующей группы образовался квартет преследовательниц, куда входили Татьяна Сорина, шведка Эмма Рибом, немка Катарина Хенниг и норвежка Хелене Фоссесхольм. К пятому километру к ним присоединилась Гиммлер, не выдержав темпа претенденток на медали. Заменить её вызвалась Фоссесхольм, но сделать это было очень непросто: началась настоящая метель, и норвежка с огромным трудом пыталась сократить 22-секундное отставание от группы. Возвращаться было поздно — это перечеркнуло бы все её старания.

Настичь лидеров группа преследовательниц тоже не могла. Ступак, Андерссон, Диггинс и Венг здорово работали вместе на дистанции, хотя россиянка не пыталась выходить вперёд и тянуть за собой соперниц. Ей нужно было дождаться финиша, где она легко обошла бы как минимум двух скандинавок. К середине дистанции девушки подошли таким же стройным квартетом, а Фоссесхольм всё-таки сдалась и вернулась в группу Сориной.

На последнем десятке километров темп лидеров стал падать. Девушки одна за другой отказывались тянуть группу за собой, но продолжали держать строй. Опасаться того, что их настигнут и помешают разыграть медали, не стоило. Преимущество перед группой, состоявшей уже из 18 лыжниц, составляло около полутора минут.

За 3,5 км до финиша Диггинс занервничала. Она замедлилась и стала оглядываться, выискивая преследовательниц. Но она продолжала замыкать квартет на протяжении ещё 1 км, после чего Венг предприняла атаку. Андерссон попыталась её поддержать, но смогла лишь оторваться от Ступак и Диггинс. Надежды на то, что норвежка стартовала слишком рано и устанет к финишу, не оправдались. Она оторвалась на полминуты от россиянки и американки. Андерссон за счёт отлично работавших лыж смогла со второй попытки приблизиться к ней.

Венг дотерпела до финиша и подтвердила, что неслучайно является вице-чемпионкой мира в марафоне — в Оберстдорфе она уступила только соотечественнице Терезе Йохауг, которая покинула Энгадин из-за травмы. Андерссон выиграла серебро и оставила Ступак на третьем месте и в гонке, и в дистанционном зачёте Кубка мира. Но зато россиянка, для которой медаль в марафоне стала седьмой за сезон, впервые в карьере поднялась на вторую строчку общего зачёта соревнований. Шестой финишировала Татьяна Сорина, уступив в своей группе Фоссесхольм.