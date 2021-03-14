«Продолжаем бороться с Клебо с уважением друг к другу»: что говорили после побед Большунова и Ступак на этапе КМ

Александр Большунов не держит зла на Йоханнеса Клебо и намерен в дальнейшем бороться с ним с чувством взаимного уважения. Об этом россиянин заявил после победы в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине. По словам лыжника, гонка далась ему достаточно легко и даже серьёзная высота не помешала спокойно убежать от соперников. В свою очередь, Юлия Ступак, занявшая первое место в аналогичной дисциплине у девушек, призналась, что ещё на утренней тренировке чувствовала себя отлично, а идеальная работа лыж помогла ей оставить преследовательниц позади.

«Когда уходил на старт, были мысли не нарушать социальную дистанцию»

Первый соревновательный день заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине сложился более чем удачно для российских спортсменов. Им удалось оформить золотой дубль в масс-старте. Сначала победу отпраздновал Александр Большунов, а затем Юлия Ступак.

Особенно красивой получилась она у двукратного обладателя КМ, который спустя всего неделю после окончания первенства планеты легко ушёл от всех соперников и даже Йоханнеса Клебо опередил почти на 20 секунд. После финиша уроженец Брянской области признался, что чувствовал себя замечательно.

«Нужно было расставить все точки над «i» ещё на чемпионате мира, но… Здесь очень классное место и много подготовленных трасс. Плюс очень важно, что трасса в Энгадине находится на той же высоте, что и олимпийская в Пекине: 1800 м. Несмотря на то что высшая точка составляет 1860 м, я чувствую себя здесь абсолютно нормально, что даже удивляет. К тому же в субботу соревновательные условия оказались по-настоящему зимними и была возможность реально показать свою силу», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Рассказывая о тактическом плане на гонку, спортсмен признался, что изначально хотел убежать от соперников в отрыв.

«Когда уходил на старт, были мысли не нарушать социальную дистанцию и держаться ото всех на расстоянии минимум 1,5 м. В итоге получилось даже больше», — порадовался триумфатор.

Разумеется, не обошлось без вопросов о соперничестве с Клебо, ведь меньше недели назад марафон в рамках ЧМ закончился серьёзным скандалом с участием обоих. В результате норвежец был лишён золотой медали, а сломавший палку россиянин поднялся на вторую строчку.

«Всё было как обычно. То, что произошло в Оберстдорфе, останется в Оберстдорфе. Сейчас мы продолжаем бороться, показывать хорошие результаты с чистой головой и уважением друг к другу и, конечно, начинаем думать о подготовке к Олимпийским играм. В будущем я буду рад встретиться с ним на лыжне, соревноваться и показывать результаты, не нарушая правил», — добавил Большунов.

Также победителю напомнили о приглашении на собственную свадьбу для Клебо. Большунов отметил, что оно остаётся в силе, но Йоханнес, вероятно, не сможет посетить торжество.

«Он ответил, что как раз 20—30 апреля подписался на шоу и, возможно, у него не получится приехать. Почему не перенесёт его? Ну да, можно было бы, наверное, перенести. Не знаю», — подытожил лыжник.

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В свою очередь, тренер Александра Юрий Бордавко отметил, что его подопечный грамотно разложил силы по дистанции, что и помогло ему совершить решающий рывок и одержать победу.

«Клебо этот рывок не поддержал, и Саша спокойно довёл гонку до логического завершения. Он справился психологически, поверил, что способен на большее. Не могу сказать, что кто-то выходил на старт без желания, борьба на лыжне шла, все боролись за результат», — сказал Бородавко.

А соперникам в этот день оставалось лишь восхищаться российским спортсменом. Так, тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум сравнил Большунова с сильным медведем и пообещал, что скандинавы постараются брать с него пример. По словам специалиста, никто не способен держать настолько высокую скорость на протяжении длительного времени, как он.

Клебо также отдал должное оппоненту и поздравил его с победой. Вместе с тем трёхкратный олимпийский чемпион не скрыл раздражения по поводу того, что лидер общего зачёта КМ слишком легко ушёл от него, и списал это на отличную работу лыж. Также норвежец, как и Большунов, пообещал не таить на соперника зла и подчеркнул, что всё произошедшее на ЧМ в Оберстдорфе, в том числе в марафоне, осталось в прошлом.

«Большое спасибо нашей сервис-бригаде. Она всё сделала на 1 000 000%»

Спустя несколько часов победу удалось одержать Ступак. На первенстве планеты, в отличие от соотечественника, Юлия осталась без медалей в личных гонках, поэтому данный успех стал для неё особенно важным. В отсутствие Терезы Йохауг равных россиянке не оказалось, причём на финише она опередила другую норвежку, Хейди Венг.

«Ещё на разминке поняла, что самочувствие хорошее. Было ощущение, что получится отличная борьба. Спасибо лыжам: иногда я их ругаю, иногда хвалю, но всегда оставляю честный отзыв. Сегодня они работали изумительно. Большое спасибо нашей сервис-бригаде. Она всё сделала на 1 000 000%. По гонке всё шло хорошо», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Российская спортсменка также рассказала, когда поняла, что может занять первое место.

«Слышала, как Егор Сорин сказал, что мы уходим в отрыв, и стала понимать: пьедестал близок. Приехали в Швейцарию чуть пораньше, чтобы акклиматизироваться, может быть, за счёт этого получилось поймать кураж», — добавила Ступак.

А тренер сборной России Сергей Турышев порадовался, что на последнем круге, когда его подопечная совершила попытку оторваться, соперницы начали отсеиваться сами.

«Если бы на последний подъём она приехала с остальными девушками, тогда бы попросили её атаковать по полной. Американки, видимо, решили попробовать какую-то особенную тактику, оторвавшись с самого начала», — подчеркнул специалист.

В свою очередь, Бородавко отметил, что Ступак держалась в лидерах большую часть гонки и при этом сохранила силы до самого финиша.

«Она всё время шла либо в «головке» пелотона, либо на лидирующих позициях. Ключевой момент? Наша спортсменка прекрасным финишным рывком сумела создать определённый отрыв, после чего довела гонку до логического завершения. Очень рад за Юлю — это наш потенциальный лидер. Сегодняшний масс-старт — лишнее тому подтверждение», — приводит слова тренера «Чемпионат».

Наконец, Венг, которая до конца пыталась сражаться с россиянкой и в итоге уступила ей 7,1 секунды, осталась довольна и завоеванием серебряной медали. По мнению норвежки, Юлия на данный момент просто сильнее и «намного лучше» неё, а потому бороться в финишном створе было нереально.