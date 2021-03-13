Крянин объяснил, почему Ступак набрала форму лишь к последнему этапу КМ

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Призёр чемпионата мира, а ныне тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин, комментируя победу Юлии Ступак в классическом масс-старте в финале Кубка мира, выразил сожаление, что спортсменка опоздала с пиком формы.
Крянин объяснил, почему Ступак набрала форму лишь к последнему этапу КМ
  • Reuters

«Группа двигается в правильном направлении, но чуть-чуть не попали в чемпионат мира. Юля Ступак — сильная спортсменка. К концу ЧМ она начала демонстрировать хорошие результаты, а сейчас наконец набрала форму. Как итог — золотая медаль. Думаю, в сборной России сделают выводы и будут иначе подходить к соревнованиям. Всё-таки совсем скоро самый главный старт — Олимпийские игры. Почему Ступак только сейчас набрала форму? Я думаю, это психологический момент. На чемпионате мира побеждает тот, кто грамотно настроится психологически. На первых гонках наши девчонки были будто ёжики: не могли раскрыться. Затем либо злость, либо обида давали дополнительные силы… Кто научится бороться с психологическим дискомфортом, тот научится и побеждать» — цитирует Крянина «Чемпионат». 

Ранее Бородавко назвал заслуженной победу Ступак в масс-старте на этапе КМ в Энгадине.

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