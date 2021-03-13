Бородавко назвал заслуженной победу Ступак в масс-старте на этапе КМ в Энгадине

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Юлии Ступак в гонке с массовым стартом классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
Бородавко назвал заслуженной победу Ступак в масс-старте на этапе КМ в Энгадине
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Юля с утра была в хорошем состоянии. Было понятно, что она будет высоко сегодня. В своей лучшей форме Ступак способна быть лидером, что сегодня и показала. Отсутствие Йохауг повлияло, Тереза — одна из лидеров, но Юля сегодня провела блестящую концовку гонки и закономерно победила», — цитирует Бородавко Sport24.

Ранее тренер заявил, что на последнем круге Ступак пошла атаковать, а соперницы стали отсеиваться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить