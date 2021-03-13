Бородавко назвал заслуженной победу Ступак в масс-старте на этапе КМ в Энгадине

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Юлии Ступак в гонке с массовым стартом классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Юля с утра была в хорошем состоянии. Было понятно, что она будет высоко сегодня. В своей лучшей форме Ступак способна быть лидером, что сегодня и показала. Отсутствие Йохауг повлияло, Тереза — одна из лидеров, но Юля сегодня провела блестящую концовку гонки и закономерно победила», — цитирует Бородавко Sport24.

Ранее тренер заявил, что на последнем круге Ступак пошла атаковать, а соперницы стали отсеиваться.