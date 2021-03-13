Тренер: на последнем круге Ступак пошла атаковать, а соперницы стали отсеиваться

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал победу Юлии Ступак в гонке с общего старта на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
Тренер: на последнем круге Ступак пошла атаковать, а соперницы стали отсеиваться
  • РИА Новости

«На последнем круге Ступак пошла атаковать, а соперницы стали отсеиваться. На последнем подъёме, если бы она приехала с остальными девушками, то тогда попросили бы её атаковать по полной. Американцы, видимо, какую-то тактику хотели попробовать, с самого начала попытавшись оторваться», — приводит слова Турышева «Матч ТВ».

27-летняя россиянка финишировала первой в гонке с общего старта, опередив ближайшую из преследовательниц на 7,1 секунды.

Ранее Ступак рассказала, за счёт чего ей удалось победить в масс-старте на этапе КМ в Энгадине.

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