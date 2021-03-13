Лыжница Ступак рассказала, за счёт чего ей удалось победить в масс-старте на этапе КМ в Энгадине

Россиянка Юлия Ступак прокомментировала свою победу в гонке с общим стартом на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.

«Я ещё на разминке поняла, что хорошее самочувствие. На тренировке до гонки по ощущениям поняла, что будет хорошая борьба. Спасибо лыжам! Иногда я их ругаю, иногда хвалю, потому что даю честный отзыв всегда. Сегодня работали изумительно. Большое спасибо нашей сервис-бригаде! Сработала на миллион процентов. По гонке всё было хорошо. Я слышала, как Егор Сорин сказал, что мы уходим, и начала понимать, что близимся к пьедесталу. Мы приехали чуть пораньше, чтобы акклиматизироваться. Может быть, за счёт этого получилось войти в кураж», — приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Ступак выиграла масс-старт на этапе КМ по лыжным гонкам в Энгадине.