Большунов подтвердил, что не отзывал приглашение на свадьбу для Клебо
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«Приглашение на свадьбу для Клебо в силе. Но Йоханнес ответил, что он как раз на 20—30 апреля подписался на шоу. Возможно, что у него не получится приехать. Можно было бы перенести, но не знаю. Посмотрим», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».
Большунов вступает в брак с лыжницей сборной России Анной Жеребятьевой.
В результате контакта с Клебо на финише марафона на чемпионате мира Большунов сломал палку. Норвежец финишировал первым, однако был дисквалифицирован и лишён золота.
Ранее Клебо заявил, что у Большунова были безумно хорошие лыжи.