Большунов подтвердил, что не отзывал приглашение на свадьбу для Клебо

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что не отзывал приглашение на свадьбу, которое отправлял норвежцу Йоханнесу Клебо, после инцидента между ними на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Приглашение на свадьбу для Клебо в силе. Но Йоханнес ответил, что он как раз на 20—30 апреля подписался на шоу. Возможно, что у него не получится приехать. Можно было бы перенести, но не знаю. Посмотрим», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов вступает в брак с лыжницей сборной России Анной Жеребятьевой.

В результате контакта с Клебо на финише марафона на чемпионате мира Большунов сломал палку. Норвежец финишировал первым, однако был дисквалифицирован и лишён золота.

Ранее Клебо заявил, что у Большунова были безумно хорошие лыжи.