Большунов подтвердил, что не отзывал приглашение на свадьбу для Клебо

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Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что не отзывал приглашение на свадьбу, которое отправлял норвежцу Йоханнесу Клебо, после инцидента между ними на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Большунов подтвердил, что не отзывал приглашение на свадьбу для Клебо
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Приглашение на свадьбу для Клебо в силе. Но Йоханнес ответил, что он как раз на 20—30 апреля подписался на шоу. Возможно, что у него не получится приехать. Можно было бы перенести, но не знаю. Посмотрим», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов вступает в брак с лыжницей сборной России Анной Жеребятьевой.

В результате контакта с Клебо на финише марафона на чемпионате мира Большунов сломал палку. Норвежец финишировал первым, однако был дисквалифицирован и лишён золота.

Ранее Клебо заявил, что у Большунова были безумно хорошие лыжи.

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