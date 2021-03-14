«Снимаю шляпу перед его талантом»: Панжинский — об уникальности Большунова, усталости Клебо и перспективах Ступак

Александр Большунов в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине оказался значительно сильнее всех соперников. Об этом в интервью RT заявил призёр Олимпийских игр Александр Панжинский. По его словам, двукратный обладатель КМ в очередной раз проявил чудеса восстановления. Также эксперт считает, что Терезе Йохауг стоит опасаться Юлии Ступак, а скандал в марафоне на ЧМ не должен повлиять на Йоханнеса Клебо.

«Клебо сдался и понял: одержать победу нереально»

— Юлия Ступак и Александр Большунов оформили золотой дубль на этапе Кубка мира в Энгадине. Почему на чемпионате планеты в личных гонках мы могли рассчитывать только на Александра?

— Считаю, россияне выступили в свою силу. Ступак сумела порадовать в отсутствие пары сильных соперниц. Татьяна Сорина, как и на ЧМ, попала в топ-10, Наталья Непряева расположилась немного дальше. Возможно, ей требуется время на восстановление. У мужчин тоже обошлось без сюрпризов. Понятно, что на голову выше остальных Большунов. Шестым стал Артём Мальцев, который и на первенстве планеты в гонке на 15 км выступил достойно.

— Могли ли лыжники подойти к заключительному этапу с меньшим уровнем мотивации? Ведь интриг на КМ практически не осталось.

— У женщин об этом абсолютно точно говорить не приходится. Джессика Диггинс впервые в карьере выиграла «Большой хрустальный глобус». Эбба Андерсон и Рози Бреннен ведут борьбу за второе место в общем зачёте со Ступак. Плюс те, кто не сумел завоевать медали на ЧМ, были настроены решительно. На дворе середина марта, обычно сезон заканчивается гораздо позже, поэтому все хотят успеть проявить себя на высоком уровне и заработать дополнительные призовые. То же касается и мужчин. Поверьте, каждый этап Кубка мира сам по себе является значимым и весомым соревнованием. Спустя рукава там на старт никто не выходит.

— Большунов принял участие во всех гонках ЧМ. Вас удивило, что в масс-старте в Энгадине он казался настолько свежим?

— Саша очень удивляет не только меня, но и своих соперников. Мне кажется, он успевает восстановиться после гонки, давая интервью журналистам на финише. А потом Большунов снова готов бежать. Действительно, он на высочайшем уровне прошёл все виды программы ЧМ, но за несколько дней полностью пришёл в себя. В субботу Саша выходил на старт свежим и бодрым.

С каждым отталкиванием чувствовалась его заряженность на борьбу и победу. Организм Большунова настолько мощный, что остаётся лишь аплодировать стоя и снимать шляпу перед его талантом.

— Получается, у соперников россиянина такой способности нет? Он легко убежал даже от Йоханнеса Клебо.

— Александр оказался значительно сильнее всех. Да и погода позволяла ему проявить свои сильные качества. На твёрдой лыжне Большунову работалось очень комфортно. К тому же стадион в Энгадине находится в горах на высоте 1800 метров: многих здесь просто «выключает», мышцы закисляются намного быстрее. Тем, у кого меньше развиты аэробные качества, приходится тяжелее. Клебо как раз на этом и погорел. На спуске он не успевал восстановить силы, тогда как россиянину хватало нескольких секунд. В результате он с каждым отталкиванием убегал от соперников.

— То, насколько легко Большунов ушёл от Клебо, свидетельствует о его силе или о слабости норвежца?

— Переломный момент произошёл в начале последнего круга. Было видно, что Йоханнес сдался и понял: одержать победу нереально. Он оказался единственным, кто смог поддержать рывок Большунова, но осознал, что на три с лишним километра такого темпа его просто не хватит. Скандинав дождался группу преследования и финишировал уже с ней в более комфортном для себя темпе, в очередной раз продемонстрировав фирменный спринт.

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— Получается, Александр вполне может обыгрывать именитого норвежца, если будет отрываться от него за несколько километров до финиша?

— Он и так превосходит его, но в каждой гонке делать это, конечно, невозможно. Какого-то готового рецепта успеха здесь не существует, ведь соревнования проходят в разных условиях. В Энгадине — горы, а в Оберстдорфе были равнина и мягкая трасса из-за плюсовой температуры. Да и лыжи сегодня могут работать хорошо, а завтра — плохо. Возможно, ещё несколько дней назад Большунов не сумел бы совершить такой рывок, а в субботу у него всё получилось.

— Клебо на финише признался, что скандал после марафона на ЧМ негативно сказался на нём…

— Не думаю, что он прямо-таки перегорел. Всё же он занял второе место и обыграл всех, кроме нашего спортсмена. Йоханнес — сильный и психологически устойчивый лыжник. Уверен, никаких проблем у него не возникло.

— Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум после гонки сказал, что Большуновым нельзя не восхищаться. Своеобразный топор войны со скандинавами зарыт?

— На мой взгляд, эта история раздута журналистами. Никакой войны между командами нет. Есть лишь соперничество двух сильнейших лыжных держав и сильнейших спортсменов мира. А представители СМИ подогревают тему и задают много соответствующих вопросов. Уверен, ребята относятся друг к другу с уважением. Посмотрите: Александр даже пригласил Клебо на свадьбу. Другой показательный момент: после окончания масс-старта Пол Голберг подошёл к Евгению Белову и помог ему встать, отряхнуться от снега.

— Но ведь имел место и взаимный обмен колкостями до ЧМ и во время него.

— Возможно, проблема в том, что многие российские лыжники не говорят по-английски, в том числе Большунов. Вот и остаётся общаться через онлайн-переводчик. Отсюда недопонимание. Люди просто не могут побеседовать тет-а-тет и обсудить какие-то нюансы. Но уважение присутствует, и это самое главное. Если один норвежец делает некрасивые заявления, это не значит, что все они думают так же.

— Проблемы с коммуникацией были всегда?

— Я не один сезон принимал участие в Кубке мира и никогда не сталкивался с неуважением со стороны норвежцев. Напротив, если ты показываешь хорошие результаты, они всегда сами подойдут и поздороваются. Скандинавы выражают тебе респект как сильному спортсмену. Я в своё время плотно общался с несколькими представителями этой команды, переписывался с ними. Один человек даже приезжал к нам на сбор и готовился рядом. Никита Крюков, напротив, ездил на сбор с ними. Возможно, Большунову просто не хватает знания языка. Вероятно, он несколько специфический, достаточно закрытый человек. У него нет необходимости заводить себе в качестве друзей соперников.

«Потенциал Ступак таков, что Йохауг стоит опасаться»

— В чём главный секрет успеха Ступак?

— Во-первых, не стоит забывать, что у девушек масс-старт пропускали Тереза Йохауг и Фрида Карлсон. В текущем сезоне они практически во всех личных дистанционных гонках занимали первые места. А шведка и в марафоне на ЧМ стала третьей. Если бы они вышли на старт, Ступак вполне могла потерять пару позиций. Но главное, что Юлия одержала победу.

Во-вторых, ей нравится классический стиль и короткие, десятикилометровые масс-старты подходят больше. На первенствах планеты и Олимпийских играх программа несколько иная. Там аналогичная дисциплина проходит на более длинной дистанции, а, например, короткую гонку на 10 км в Оберстдорфе бежали коньковым стилем.

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В-третьих, трасса оказалась более жёсткой, чем во время ЧМ, стояла морозная погода. Это было россиянке на руку. Она получила возможность продемонстрировать все свои силовые качества. Юлия ведь мощнее большинства соперниц.

— Россиянка лидировала большую часть гонки. Не было опасений, что у неё может не хватить сил на финиш?

— Учитывая сильный ветер, тревожные мысли мелькали. Юлия лидировала около 5 км, и за спиной у неё сидела Хейди Венг. А мы помним, как на ЧМ в эстафете на втором этапе она как раз обошла Ступак и оторвалась от неё на две-три секунды. Но в Энгадине ей это сделать не удалось. Россиянка атаковала и сумела сбросить преследовательницу с плеч. В масс-старте, в отличие от эстафеты, она вела свою игру и навязывала её соперницам.

— Можно сказать, что российская лыжница провела гонку тактически грамотно?

— Она сама принимала решения, исходя из своего самочувствия и работы лыж. На спусках было видно, что у оппоненток не получалось приблизиться к ней. Это придавало уверенности, и уходить за спины смысла просто не было.

— Показалось, что лыжи хорошо работали у всех россиян.

— Проблем не возникло ни у мужчин, ни у женщин, хотя мы можем делать выводы только на основании телекартинки. У Большунова и Ступак точно всё прошло отлично. Жалоб не слышал.

Было падение у Христины Мацокиной. Отстегнулась лыжа у Белова. Но в данных случаях речь, скорее, идёт о казусах. А так — спасибо сервисменам. Они отработали идеально.

— Эта победа свидетельствует о том, что Ступак недобрала наград на ЧМ и должна прибавить?

— Юлия способна на многое, и она сама это понимает. Одна медаль на ЧМ, и та в эстафете, — это не её уровень. Ступак — лыжница очень сильная и разносторонняя. Важно понимать, что нынешний сезон для неё первый после рождения ребёнка. В следующем олимпийском она должна прибавить. Её потенциал таков, что самой Йохауг в какой-то степени стоит опасаться.