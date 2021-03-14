Вылегжанин: только Клебо может составить конкуренцию Большунову

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Российский лыжник Максим Вылегжанин после заключительной гонки сезона — мужского пасьюта на 50 км на этапе в швейцарском Энгандине — подвёл итоги выступления российской команды на Кубке мира в сезоне-2020/21.
Вылегжанин: только Клебо может составить конкуренцию Большунову
  • РИА Новости

«Очень здорово, что Юля Ступак сегодня завоевала бронзу, а Саша Большунов выиграл кубок. Большунов показал, что он очень силён. Понятно, что все гонки не выиграешь, но у него нет конкурентов на гонках. На чемпионате мира было видно, что только Клебо может составить конкуренцию Большунову», — приводит слова Вылегжанина «Спорт-Экспресс».

В заключительной гонке Кубка мира Большунов занял шестое место. В женском пасьюте на 30 км Юлия Ступак заняла третье место, что позволило ей сохранить второе место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Большунов заявил, что не считает случайностью вторую подряд победу в общем зачёте КМ.

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