Большунов не считает случайностью вторую подряд победу в общем зачёте КМ

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал получение «Большого хрустального глобуса» за победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/21.

«Клебо в том году говорил, что «Глобус» по ошибке уехал в Россию? Два года подряд это не могло произойти по ошибке. Это сложный и «потный» трофей, ведь нужно весь сезон быть наверху протокола и бежать все гонки, чтобы его выиграть», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

24-летний россиянин в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, бронзу — в командном спринте.

Ранее сообщалось, что Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте КМ.