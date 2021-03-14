Бородавко считает, что Большунову не хватило сил и мотивации в последней в сезоне гонке КМ

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова в гонке преследования на 50 км на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
Бородавко считает, что Большунову не хватило сил и мотивации в последней в сезоне гонке КМ
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Чего не хватило Саше для того, чтобы завершить Кубок мира победой? Наверное, всё-таки усталость накопилась, конец сезона, да и гонка тяжелейшая была. Допускаю, что мотивации ещё Большунову не хватило. Не стоит его строго судить, нельзя во всех гонках побеждать», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Он также отметил, что Алексей Червоткин сам принял решение уйти в отрыв от соперников во время гонки.

«Самое главное, что он попробовал взять на себя лидерство, хотя пока ему сил не хватает. Но вс` это обязательно придёт к нему в будущем. А сейчас лучше идти вперёд, чем отсиживаться», — добавил специалист.

По итогам пасьюта Большунов финишировал шестым, уступив победителю 17 секунд. Лидировавший значительную часть дистанции Червоткин завершил гонку на 19-м месте.

Ранее Большунов рассказал, что оттормаживал группу, чтобы Червоткин попытался заехать в топ-3 в гонке преследования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить