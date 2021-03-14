Бородавко считает, что Большунову не хватило сил и мотивации в последней в сезоне гонке КМ
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«Чего не хватило Саше для того, чтобы завершить Кубок мира победой? Наверное, всё-таки усталость накопилась, конец сезона, да и гонка тяжелейшая была. Допускаю, что мотивации ещё Большунову не хватило. Не стоит его строго судить, нельзя во всех гонках побеждать», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Он также отметил, что Алексей Червоткин сам принял решение уйти в отрыв от соперников во время гонки.
«Самое главное, что он попробовал взять на себя лидерство, хотя пока ему сил не хватает. Но вс` это обязательно придёт к нему в будущем. А сейчас лучше идти вперёд, чем отсиживаться», — добавил специалист.
По итогам пасьюта Большунов финишировал шестым, уступив победителю 17 секунд. Лидировавший значительную часть дистанции Червоткин завершил гонку на 19-м месте.
Ранее Большунов рассказал, что оттормаживал группу, чтобы Червоткин попытался заехать в топ-3 в гонке преследования.