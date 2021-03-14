Крянин: аж до мурашек было во время вручения «Большого хрустального глобуса» Большунову

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Главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился впечатлениями от награждения Александра Большунова «Большим хрустальным глобусом» за победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/21.
Крянин: аж до мурашек было во время вручения «Большого хрустального глобуса» Большунову
  • РИА Новости

«Сезон был очень сложным для организаторов, было много ограничений для них, для участников, которые нужно было преодолевать. Здорово, что всё в итоге отработали на отлично, а FIS устроила награждение с флагом и гимном России. Аж до мурашек было во время вручения «Большого хрустального глобуса» Большунову, что через тернии к звёздам наш парень получил этот приз. Вся страна должна быть рада за Александра. Думаю, и Саше было приятно. Я как болельщик и человек, который занимался лыжами, испытываю эмоции и гордость», — приводит слова Крянина РИА Новости.

24-летний россиянин в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, бронзу — в командном спринте.

Ранее сообщалось, что Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте КМ.

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