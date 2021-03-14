Валуев высказался о возможном присвоении госнаграды Большунову
- Reuters
«Скажу так: вот когда Большунов принесёт стране ещё немало наград, закончит свою спортивную карьеру, только тогда по совокупности его заслуг спортивные организации уже могут спокойно выступить с той инициативой, которую озвучил Свищёв», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».
По его мнению, в подходящее время спортсмены, которые приносят медали России, будут в любом случае удостоены наград.
24-летний россиянин в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира. Кроме того, Большунов в этом сезоне стал чемпионом мира в скиатлоне, завоевал серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.
Ранее Владимир Драчёв выступил против вручения Большунову госнаграды за победу в Кубке мира.