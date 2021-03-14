Валуев высказался о возможном присвоении госнаграды Большунову

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Николай Валуев отреагировал на предложение члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрия Свищёва представить российского лыжника Александра Большунова к государственной награде за победу в Кубке мира по итогам сезона.

«Скажу так: вот когда Большунов принесёт стране ещё немало наград, закончит свою спортивную карьеру, только тогда по совокупности его заслуг спортивные организации уже могут спокойно выступить с той инициативой, которую озвучил Свищёв», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в подходящее время спортсмены, которые приносят медали России, будут в любом случае удостоены наград.

24-летний россиянин в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира. Кроме того, Большунов в этом сезоне стал чемпионом мира в скиатлоне, завоевал серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Ранее Владимир Драчёв выступил против вручения Большунову госнаграды за победу в Кубке мира.