Драчёв выступил против вручения Большунову госнаграды за победу в Кубке мира

Короткая ссылка
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчёв прокомментировал предложение представить российского лыжника Александра Большунова к государственной награде за победу в Кубке мира по итогам сезона.
Драчёв выступил против вручения Большунову госнаграды за победу в Кубке мира
  • РИА Новости

«Вообще это обычно делается после Олимпиады — за Кубки мира и чемпионаты мира не награждаются. Есть определённые правила. Если бы всем чемпионам мира давали государственные награды, представляете, сколько у нас обладателей было бы? Награда будет обесценена. Это моё личное мнение. Раньше, например, заслуженного мастера спорта давали минимум за две личные победы на чемпионате мира», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

24-летний россиянин в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира. Кроме того, Большунов в этом сезоне стал чемпионом мира в скиатлоне, завоевал серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Ранее Большунов высказался о своей победе в общем зачёте Кубка мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить