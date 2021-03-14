Драчёв выступил против вручения Большунову госнаграды за победу в Кубке мира
- РИА Новости
«Вообще это обычно делается после Олимпиады — за Кубки мира и чемпионаты мира не награждаются. Есть определённые правила. Если бы всем чемпионам мира давали государственные награды, представляете, сколько у нас обладателей было бы? Награда будет обесценена. Это моё личное мнение. Раньше, например, заслуженного мастера спорта давали минимум за две личные победы на чемпионате мира», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».
24-летний россиянин в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира. Кроме того, Большунов в этом сезоне стал чемпионом мира в скиатлоне, завоевал серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.
Ранее Большунов высказался о своей победе в общем зачёте Кубка мира.