Большунов: думаю, норвежцы ещё долго не увидят «Большой хрустальный глобус»

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Российский лыжник Александр Большунов высказался о своей победе в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона.
Большунов: думаю, норвежцы ещё долго не увидят «Большой хрустальный глобус»
  • РИА Новости

«Это очень тяжёлый, трудовой трофей. Чтобы его получить, надо всегда быть высоко в протоколах, причём на всём диапазоне дистанций — от спринта до марафонов. Но я думаю, норвежцы ещё долго его не увидят», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

24-летний россиянин в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира. Кроме того, Большунов в этом сезоне стал чемпионом мира в скиатлоне, завоевал серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Ранее появилось видео, на котором Большунову под гимн России вручают «Большой хрустальный глобус».

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