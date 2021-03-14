Большунов: думаю, норвежцы ещё долго не увидят «Большой хрустальный глобус»

Российский лыжник Александр Большунов высказался о своей победе в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона.

«Это очень тяжёлый, трудовой трофей. Чтобы его получить, надо всегда быть высоко в протоколах, причём на всём диапазоне дистанций — от спринта до марафонов. Но я думаю, норвежцы ещё долго его не увидят», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

24-летний россиянин в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира. Кроме того, Большунов в этом сезоне стал чемпионом мира в скиатлоне, завоевал серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Ранее появилось видео, на котором Большунову под гимн России вручают «Большой хрустальный глобус».