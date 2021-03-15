«Его имя навсегда останется в истории»: Бессмертных о победе Большунова в общем зачёте КМ и борьбе Ступак с Йохауг

Вторая подряд победа Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира получилась заслуженной, несмотря на пропуск норвежцами нескольких этапов. Об этом в интервью RT заявил серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных. По его словам, лидер российской сборной на протяжении всего сезона вынуждал скандинавов «играть по своим правилам». Также эксперт высказался о прогрессе Йоханнеса Клебо в дистанционных видах, заверил, что Юлия Ступак способна бороться с Терезой Йохауг, и выразил надежду, что Сергей Устюгов вернёт себе былую форму.

«Большунов — шикарный гонщик. Он уже умеет всё»

— Александр Большунов в последнем старте сезона гонки преследования на 50 км занял лишь шестое место. Ему не удалось поддержать рывок соперников за пару километров до финиша. Сказалась усталость?

— Если он сам пожаловался на работу лыж, значит, дело в них. Уверен, в целом ему хватало сил на все 50 км гонки, учитывая, как здорово он выглядел в субботу в масс-старте. В воскресенье же прошёл свежий снег и дул сильный ветер. Неслучайно Саша по такой погоде сетовал на плохое скольжение. Потому он и не смог поддержать рывок Симена Хегстада Крюгера, Ханса Кристера Холунда и Йенса Бурмана за несколько километров до финиша. Конечно, Саше наверняка особенно хотелось выиграть гонку на 50 км после скандала в марафоне на чемпионате мира.

— У вас не создаётся впечатление, что для Большунова в принципе не существует других мест, кроме первого?

— Абсолютно точно. Нужно понимать, что у Саши такой характер. Он по натуре максималист. Но мысли он иначе, мы никогда не узнали бы такого Большунова, который сейчас сражается с норвежцами. Если бы он не относился к делу настолько серьёзно, не было бы такого количества побед.

— Не слишком ли сильно давит ли на него колоссальная ответственность за результат и понимание, что он единственный в своём роде?

— Безусловно, это сильно давит. Но, рассуждая на данную тему, я бы посмотрел в будущее — в тот период, когда результаты Саши пойдут на спад. Я очень надеюсь, что он спокойно переживёт это. Смириться с происходящим Саше будет особенно непросто. Нужно понимать, что все мы не вечные. Каждый рано или поздно начинает проигрывать — и проигрывать много. Победы проходят. Саше важно осознать это. К счастью, пока у него всё получается, и меня радует его настрой. Других мест, кроме первого, для Большунова действительно не существует.

— Есть ли в лыжном спорте ещё такие максималисты?

— Пожалуй, нет. Даже Йоханнес Клебо принимает свои неудачи спокойнее. Саша же относится к каждой гонке запредельно серьёзно и склонен к самоедству. Он всегда выходит на старт, чтобы выиграть.

— К слову, и Клебо, и Большунов после ЧМ высказываются друг о друге с подчёркнутым уважением. Можно надеяться, что их соперничество в дальнейшем не будет выходить за рамки спорта?

— Никакой войны между ними точно нет. Я бы сказал так: зла друг на друга они не держат, но то, что происходило в Оберстдорфе, не забыли. Да и как забыть? Это ведь жизнь и эмоции. Но хочу подчеркнуть, что в целом мы всегда хорошо относились к норвежцам. Просто есть противостояние в лыжных гонках между нашими странами. В боксе мужики вообще бьют друг друга по лицу, а после боя обнимаются. Нам сложно их понять, но это спорт. То же самое в лыжах.

— Два дня подряд Алексей Червоткин пытался убежать в отрыв, но оба раза это заканчивалось безуспешно. Как думаете, он не рассчитал силы или разгонял пелотон для Большунова, чтобы тот не приезжал на финиш с норвежцами на спине?

— Одно дело, если бы Алексей пытался натягивать соперников и они шли за ним. Мы этого не увидели. Скорее, речь идёт о тараканах в голове Червоткина. Не понимаю, для чего он уходит в такие отрывы. Когда в гонке преследования он убежал вперёд задолго до финиша, я удивился. В итоге сил ему не хватило.

— Казалось, в кои-то веки Большунов будет работать с одним из партнёров по сборной на финише, но он опять остался один. Это создаёт дополнительные сложности?

— В сборной России на данный момент просто нет лыжников, способных поддерживать его темп. Это печально. Но в целом в мире мало спортсменов, которые могут конкурировать с Большуновым. Если ты себя хорошо чувствуешь, сохранил силы на финиш, то никакая командная тактика соперников тебя не остановит. Вот и Александру всё равно, сколько норвежцев сидит у него на хвосте, три или четыре. Он профессионал и знает, что делать. По сути, не скандинавы как-то мешают отечественному спортсмену, а он вынуждает их играть по своим правилам.

— Постоянная борьба с норвежцами изматывает Большунова психологически?

— Да, он плакал после финиша марафона на ЧМ, но то была совершенно другая история. Саша расстроился из-за потери золота, и, думаю, ему не так важно было, кто отобрал у него медаль, норвежец или, например, швед. Большунов, безусловно, находится под постоянным давлением, но это неудивительно, учитывая его место в лыжных гонках.

— Нынешний «Большой хрустальный глобус» может считаться полноценным для россиянина, учитывая отсутствие норвежцев на ряде этапов КМ?

— Поверьте, спустя два года никто не вспомнит, какое количество этапов пропустили скандинавы в этом сезоне. Зато фамилия Александра навсегда останется в истории. К тому же нельзя забывать, что в прошлом все боролись с ним на равных, но россиянин всё равно стал первым. Уверен, даже если бы норвежцы приняли участие во всех гонках, Большунов всё равно бы вновь завоевал «Большой хрустальный глобус». Выглядел он просто шикарно.

— Создаётся ощущение, что Клебо значительно прибавил в дистанционных гонках, вернувшись после пропуска нескольких этапов и «Тур де Ски». Это удивляет?

— Парень растёт. Норвежцы умеют это делать. Вспомните Петтера Нортуга, который одно время бегал только спринты, а потом стал проявлять себя и в других дисциплинах. У скандинавов есть некая методика, которая работает, отсюда и прогресс Клебо. Со временем он превратится в универсального солдата, который способен побеждать везде. Но Большунову это не мешает бороться с ним.

— Не кажется ли вам, что соперничество друг с другом заставляет их прогрессировать и превращается в своеобразную гонку вооружений?

— Всем спортсменам известно: к росту результатов приводит только конкуренция. Не будь борьбы между Йоханнесом и Александром, они не завоевали бы такое количество медалей на различных турнирах. Поэтому обоим важно наличие друг друга.

— В чём может прибавить Большунов в преддверии Олимпийских игр, чтобы стать ещё лучше?

— Очень сложно ответить на этот вопрос, поскольку Саша — шикарный гонщик. Он уже умеет всё. Пожалуй, важно подвести его к Олимпийским играм в идеальной форме, и тогда всё будет хорошо. Не стоит ли ФЛГР создать ему индивидуальные условия? Считаю, для Александра и так делают максимум, чтобы ему было комфортно.

«Ступак способна бросить Йохауг перчатку. С каждым годом норвежка становится слабее»

— Кроме Большунова, бороться с норвежцами никто из россиян пока не в состоянии. Это тревожит?

— Необходимо время, чтобы можно было сделать на кого-то ставку. Да и они порой оказываются ошибочными. В качестве примера могу вспомнить свою серебряную медаль предыдущего чемпионата мира в Зеефельде в индивидуальной гонке на 15 км. Все рассчитывали на успех Большунова, а на пьедестал удалось подняться мне. Кто-то всегда может выстрелить. Но соглашусь, команда подошла к первенству планеты в Оберстдорфе в непонятном состоянии. Евгений Белов показать ничего не сумел, как и Андрей Мельниченко. Денис Спицов сломал палец. Сергей Устюгов получил травму. Турнир получился скомканным.

— К Олимпийским играм что-то может измениться в лучшую сторону?

— Конечно. До Игр в Пекине ещё целый год. Сейчас невозможно предсказать, что произойдёт в Китае. За это время прибавить способен кто угодно. Я очень надеюсь на прогресс того же Мельниченко, Ивана Якимушкина. В какой-то мере они на ЧМ только набирались опыта. Порадовал и Артём Мальцев, который занял пятое место в гонке на 15 км свободным стилем. Уверен, всё будет нормально. Может, мы узнаем какие-то новые имена. А кто-то, например, закончит карьеру.

— Устюгов после всех перенесённых проблем со здоровьем способен вернуть себе ту форму, в которой он находился в 2017-м, когда завоевал пять медалей на ЧМ, две из которых — золотые?

— Я не считаю, что на Сергее стоит ставить крест. Нет ничего невозможного.

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— В женской сборной России ситуация в какой-то мере похожая. Есть Юлия Ступак и все остальные. Можно ли успешные результаты двукратного призёра Олимпийских игр в Энгадине списать только на отсутствие Терезы Йохауг и Фриды Карлсон? Или она сама прибавляет?

— Здесь такая же история, как с завоеванием Большуновым «Большого хрустального глобуса» и отсутствием норвежцев на ряде этапов. Результаты Ступак останутся, а о Йохауг и Карлсон никто не вспомнит. Юлия — большая молодец. Она и на ЧМ выглядела неплохо и чувствовала себя хорошо. Ступак уже полностью пришла в себя после родов, а в следующем сезоне, надеюсь, ещё прибавит.

— После финиша гонки преследования она сказала, что не набегалась. Удивляет, что спортсменка настолько хорошо себя чувствует в конце сезона.

— Когда физическое состояние хорошее, то и настроение отличное. Человек занимается любимым делом и добивается успеха. Потому она отлично выглядела даже на длинной дистанции, которые, как правило, даются Юлии с трудом. Поверьте, если ты в форме и лыжи работают отлично, всё равно, какую дисциплину бежать.

— Александр Панжинский в интервью RT сказал, что Йохауг стоит опасаться россиянки. Можно ли всерьёз об этом говорить?

— Ступак способна бросить ей перчатку. Терезе уже 32, и с каждым годом она будет становиться только слабее. Ни один лыжник не может победить этот процесс и удерживать высокие результаты на протяжении всей карьеры. Рано или поздно победам приходит конец. Юлия же на семь лет моложе и продолжает набирать.

— Вопрос, как и по мужской сборной: кто, кроме Ступак?

— Не стоит сбрасывать со счетов Наталью Непряеву. Да, в гонке преследования в Энгадине она финишировала 39-й, но давайте не забывать, что всего за полтора месяца до первенства планеты россиянка сломала руку. И то, что она успела восстановиться и выйти в Оберстдорфе на старт, уже можно назвать чудом. Мало кто с подобным диагнозом пошёл бы на такое. Большое спасибо Непряевой и специалистам, которые сделали всё, чтобы поставить спортсменку на ноги. По сути, турнир она отбегала на эмоциях. На последний этап КМ у Натальи не осталось ничего. Мы все не роботы.