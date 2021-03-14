Милонов поддержал предложение Свищёва представить Большунова к госнаграде

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Депутат Виталий Милонов поддержал предложение члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрия Свищёва представить российского лыжника Александра Большунова к государственной награде за победу в Кубке мира по итогам сезона.
Милонов поддержал предложение Свищёва представить Большунова к госнаграде
  • Reuters

«Надо посмотреть, что можно расценить как государственную заслугу. Я не против. Большунову было тяжело. Я первым выступал за то, чтобы его отметить, чтобы наряду со спортивными почестями была какая-то награда. Может быть, можно даже разработать награду на государственном уровне для спортсменов, чтобы отмечать не только достижение, но и вклад в защиту чести нашей страны», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

24-летний россиянин в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира. Кроме того, Большунов в этом сезоне стал чемпионом мира в скиатлоне, завоевал серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Ранее Сергей Крянин назвал прошедший сезон Кубка мира одним из лучших в истории лыжной сборной России.

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