Милонов поддержал предложение Свищёва представить Большунова к госнаграде
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«Надо посмотреть, что можно расценить как государственную заслугу. Я не против. Большунову было тяжело. Я первым выступал за то, чтобы его отметить, чтобы наряду со спортивными почестями была какая-то награда. Может быть, можно даже разработать награду на государственном уровне для спортсменов, чтобы отмечать не только достижение, но и вклад в защиту чести нашей страны», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».
24-летний россиянин в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира. Кроме того, Большунов в этом сезоне стал чемпионом мира в скиатлоне, завоевал серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.
Ранее Сергей Крянин назвал прошедший сезон Кубка мира одним из лучших в истории лыжной сборной России.