Крянин назвал прошедший сезон Кубка мира одним из лучших в истории лыжной сборной России

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Главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин подвёл итоги выступления российской национальной команды в сезоне-2020/21.
Крянин назвал прошедший сезон Кубка мира одним из лучших в истории лыжной сборной России
  • РИА Новости

«Считаю, что это один из лучших кубковых сезонов для нашей команды в новой истории с этим составом. Есть проблемы со здоровьем у Сергея Устюгова, Андрея Ларькова, которые не дали им самореализоваться. Это будет опытом, чтобы исправить ошибки и дальше выступать лучше. Радует, что есть большая численность наших ребят в топе, это говорит о хорошей скамейке запасных. Наши будут тянуться за лидерами», — приводит слова Крянина РИА Новости.

Он отметил, что подобная система работает у норвежской сборной.

«Будем смотреть, как будут бороться две школы — российская и норвежская», — добавил специалист.

Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачёта Кубка мира и во второй раз подряд выиграл «Большой хрустальный глобус». В десятку лучших вошли еще пятеро россиян — Иван Якимушкин (второе место), Артем Мальцев (пятое), Евгений Белов (седьмое), Андрей Мельниченко (восьмое) и Денис Спицов (девятое). В женском зачёте лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, занявшая второе место, а Татьяна Сорина и Наталья Непряева — пятое и шестое места соответственно.

Ранее сообщалось, что Свищёв предложил представить лыжника Большунова к госнаграде за победу в Кубке мира.

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