Свищёв предложил представить лыжника Большунова к госнаграде за победу в Кубке мира

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона-2020/21.
Свищёв предложил представить лыжника Большунова к госнаграде за победу в Кубке мира
  • РИА Новости

«Поздравляем Александра. Он добился результата, несмотря на то что происходит — гонения, притеснения, обвинения. Несмотря на нападки на российский спорт, человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха. Считаю, что надо отметить это на государственном уровне, предлагаю представить его к государственной награде», — цитирует Свищёва ТАСС.

24-летний россиянин в нынешнем сезоне второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира. Кроме того, Большунов в этом сезоне стал чемпионом мира в скиатлоне, завоевал серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

Ранее Большунов опубликовал фото со своей девушкой и «Хрустальными глобусами».

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