Вяльбе назвала Устюгова более талантливым лыжником, чем Большунов

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о российских лыжниках Александре Большунове и Сергее Устюгове.

«Безусловно, Александр Большунов и Сергей Устюгов — поцелованные Богом, и таланта у них больше. Но я бы сказала, что таланта у Устюгова больше, чем у Большунова. А у Александра больше трудолюбия. И Бог таких тоже награждает и любит, может быть, даже ещё больше», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира. Устюгов пропустил первую половину сезона из-за коронавируса и занял пятое место в личном спринте на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Свищёв направит в Минспорта запрос о покупке тредбана для Большунова.