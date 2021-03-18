Большунов заявил, что его свадьба пройдёт в норвежском стиле

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о предстоящей свадьбе с лыжницей Анной Жеребятьевой.

«Свадьба будет 24 апреля. Анна уже начала готовиться полгода назад, перед зимним сезоном. Я в это дело не лезу», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Он также ответил на вопрос, в каком стиле пройдёт свадьба и будет ли на ней присутствовать норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.

«В норвежском. Я не знаю, у меня пока ещё нет костюма. Информации от Йоханнеса не было. Они ещё боятся пандемии. Иверсен в качестве тамады? Мы не будем его приглашать», — добавил он.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне и бронзу в командном спринте. Также россиянин выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Большунов рассказал о самой тяжёлой гонке в сезоне.