Вяльбе: я преклоняюсь перед такими людьми, как Рочева

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение 42-летней лыжницы Ольги Рочевой завершить карьеру после индивидуальной гонки на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Я преклоняюсь перед такими людьми, как Ольга Рочева. Она настоящая мама и в то же время очень преданный лыжному спорту человек. Она своим примером показывает многим, как можно любить лыжи и как можно вовлечь всех детей в лыжи», — сказала Вяльбе в эфире Telesport.

Глава ФЛГР отметила, что вся семья Рочевой любит лыжные гонки.

«Они с Анатолием Рочевым просто замечательная пара, замечательные родители. У них очень большая семья. Все дети занимаются лыжными гонками. Они в этом живут, ежедневно варятся в лыжных гонках», — добавила она.

Рочева уступила выигравшей заезд Татьяне Сориной более четырёх минут.

Ранее сообщалось, что Рочева объявила о завершении карьеры.