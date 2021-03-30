Вяльбе: я преклоняюсь перед такими людьми, как Рочева
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«Я преклоняюсь перед такими людьми, как Ольга Рочева. Она настоящая мама и в то же время очень преданный лыжному спорту человек. Она своим примером показывает многим, как можно любить лыжи и как можно вовлечь всех детей в лыжи», — сказала Вяльбе в эфире Telesport.
Глава ФЛГР отметила, что вся семья Рочевой любит лыжные гонки.
«Они с Анатолием Рочевым просто замечательная пара, замечательные родители. У них очень большая семья. Все дети занимаются лыжными гонками. Они в этом живут, ежедневно варятся в лыжных гонках», — добавила она.
Рочева уступила выигравшей заезд Татьяне Сориной более четырёх минут.
Ранее сообщалось, что Рочева объявила о завершении карьеры.