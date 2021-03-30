42-летняя лыжница Рочева объявила о завершении карьеры

42-летняя лыжница Ольга Рочева прокомментировала 60-е место в индивидуальной гонке на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

«Я люблю лыжи, они мне не надоели. И мне хотелось выступить в Тюмени, потому что пять лет назад выиграла здесь соревнования и тогда легко бежалось. К сожалению, в этом году нет такой спортивной формы, чтобы выигрывать. У меня четверо детей, и это отнимает время. Можно сказать, домохозяйка вышла прокатиться на чемпионате России. Понимала, что по самочувствию не тяну. Но всегда хочется лучшего, всегда работаешь. Сегодня не получилось, организм не дал мне работать так, как мне бы хотелось», — рассказала Рочева в эфире Telesport.

По мнению лыжницы, для неё это заключительный чемпионат России.

«Возможно, здесь что-то ещё пробегу. В целом, думаю, для меня это год, завершающий карьеру. Думаю, 30-летняя карьера — это очень престижно, очень здорово. Лыжи всю жизнь со мной, и мои дети катаются на лыжах, вся семья спортивная. У нас семейные традиции. Я дала какой-то толчок детям, которые видят, что мама занимается, старается. Для них я как ориентир, как стимул к достижению результатов. Думаю, у детей всё получится», — сказала она.

Рочева уступила выигравшей заезд Татьяне Сориной более четырёх минут.

Ранее сообщалось, что Сорина победила в индивидуальной гонке на чемпионате России.