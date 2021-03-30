Мальцев — о победе на чемпионате России: всё получилось, план сработал

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Лыжник Артём Мальцев поделился эмоциями от победы в индивидуальной гонке на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.
Мальцев — о победе на чемпионате России: всё получилось, план сработал
  • РИА Новости

«Приехал сюда 20 марта, чуть заранее, специально, чтобы подготовиться к чемпионату России. Поговорил с Маркусом, и мы решили, что длинную гонку и спринт не побежим, а вместо этого полноценно подготовимся к «пятнашке» и эстафете. В итоге всё получилось, план сработал. Я доволен», — отметил лыжник в эфире Telesport.

Также Мальцев рассказал, как ехали лыжи.

«Лыжи сегодня ехали прекрасно, спасибо личному тренеру и смазчику», — добавил он.

Второе место в гонке занял Иван Якимушкин, третье — Андрей Ларьков.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля.

Ранее сообщалось, что Большунов снялся с индивидуальной гонки на ЧР.

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