Тренер сборной России сообщил о лёгком недомогании Большунова

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал снятие лыжника Александра Большунова с индивидуальной гонки на чемпионате России в Тюмени.
Тренер сборной России сообщил о лёгком недомогании Большунова
  • РИА Новости

«Александр Большунов на разминке почувствовал, что есть некое недовосстановление. Поэтому приняли решение отдохнуть и восстановиться перед спринтерской эстафетой. У Александра было лёгкое недомогание, как обычно бывает в конце сезона», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне, серебряную в эстафете и в марафоне, а также бронзовую в командном спринте. Кроме того, в прошедшем сезоне российский лыжник второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России в отсутствие Большунова.

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