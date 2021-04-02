В СБР признали удовлетворительным выступление биатлонистов в сезоне-2020/21

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Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал удовлетворительным выступление российских биатлонистов в сезоне-2020/21 Кубка мира.
В СБР признали удовлетворительным выступление биатлонистов в сезоне-2020/21
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Напомним, что, в соответствии со шкалой оценивания, работа биатлонистов может быть признана либо удовлетворительной, либо неудовлетворительной.

Мужская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций и сохранила максимальную квоту на следующий сезон. Женская сборная заняла шестое место и потеряла максимальную квоту.

На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке сборная России завоевала бронзовую медаль в мужской эстафетной гонке.

Ранее сообщалось, что Богалий отреагировала на решение Ушкиной выступать за сборную Румынии.

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