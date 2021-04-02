В СБР признали удовлетворительным выступление биатлонистов в сезоне-2020/21
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Об этом сообщает пресс-служба СБР.
Напомним, что, в соответствии со шкалой оценивания, работа биатлонистов может быть признана либо удовлетворительной, либо неудовлетворительной.
Мужская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций и сохранила максимальную квоту на следующий сезон. Женская сборная заняла шестое место и потеряла максимальную квоту.
На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке сборная России завоевала бронзовую медаль в мужской эстафетной гонке.
Ранее сообщалось, что Богалий отреагировала на решение Ушкиной выступать за сборную Румынии.