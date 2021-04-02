Богалий отреагировала на решение Ушкиной выступать за сборную Румынии

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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала решение российской биатлонистки Натальи Ушкиной перейти в сборную Румынии.
Богалий отреагировала на решение Ушкиной выступать за сборную Румынии
  • © РИА Новости

«Ничего удивительного в результатах Натальи Ушкиной не вижу. Биатлонист раскрывается после 20 лет. С возрастом ты накапливаешь опыт ошибок, исправляешь их и достигаешь понимания, что нужно делать, что ты можешь, как это получается. Ничего удивительного, что у Натальи начало получаться со временем», — цитирует Богалий «Спорт день за днём».

Биатлонистку удивляет, что в России не видят потенциал спортсменов.

«Откуда такое безалаберное отношение? Не хочется, чтобы и в дальнейшем так было. Мы абсолютно не знаем своих спортсменов. Это моя тоска и боль. Я занимаюсь детским спортом, и меня эта проблема сильно задевает», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Ушкина прокомментировала решение выступать за сборную Румынии со следующего сезона.

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