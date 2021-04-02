Президент СБР оценил возможность индивидуальной подготовки биатлонисток

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о желании российской биатлонистки Евгении Павловой обсудить возможность индивидуальной подготовки к сезону.
Президент СБР оценил возможность индивидуальной подготовки биатлонисток
  • © РИА Новости

«Я разговаривал с Евгенией Павловой два дня назад. С её стороны таких вопросов не поступало. Я готов рассматривать все варианты, но я за то, чтобы спортсмены тренировались с командой. Что касается индивидуальной подготовки, я не поддерживаю», — цитирует Майгурова News.ru.

По итогам сезона в топ-25 вошли биатлонисты Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова.

Ранее Майгуров назвал причину иска СБР к Драчёву.

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