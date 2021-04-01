В Госдуме резко отреагировали на переход биатлонистки Ушкиной в сборную Румынии

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал переход российской биатлонистки Натальи Ушкиной в сборную Румынии.

«Конечно, это потеря для сборной России. Мы воспитали спортсмена, тренеры вложили в неё свои силы и здоровье, всему научили. А сейчас из-за того, что ряд чиновников-идиотов создали ситуацию, благодаря которой наша страна не в состоянии выступать под собственным флагом и гимном, неудивительно, что хороших спортсменов, подающих надежду, переманивают выступать под флагом и паспортом других стран», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что не удивится, если спортсмены из России будут чаще переходить в сборные других стран. По его мнению, это связано с тем, что люди хотят бороться за награды, а не думать, снимут ли их с соревнований.

«Безусловно, это потеря и спортивная, и человеческая! Надо наказывать чиновников, которые допустили ситуацию. Завтра мальчик уйдёт, послезавтра полкоманды уйдёт», — сказал Лебедев.

Со следующего сезона Наталья Ушкина будет выступать за сборную Румынии по биатлону.

Ранее Ушкина после победы в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске прокомментировала решение выступать за сборную Румынии со следующего сезона.