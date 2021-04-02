Президент СБР рассказал, как будет формироваться состав сборной России на Кубок мира

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров ответил на вопрос, лишает ли отсутствие россиян в топ-15 общего зачёта Кубка мира привилегий при отборе в команду на предстоящий сезон.
Президент СБР рассказал, как будет формироваться состав сборной России на Кубок мира
  • © РИА Новости

«У нас есть красная группа — топ-25 общего зачёта Кубка мира. Эти спортсмены спокойно начнут сезон на Кубке мира. Остальные критерии традиционно будут обсуждаться к осеннему тренерскому совету, но я думаю, что для себя мы решим уже весной, как будем готовиться к Олимпийским играм. В этом ключе мы и будем формировать команду на предстоящий сезон», — цитирует Майгурова News.ru.

По итогам сезона в топ-25 вошли биатлонисты Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова.

Ранее Майгуров назвал причину иска СБР к Драчёву.

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