Тренер сборной России по биатлону: Ушкина пока не уходит в сборную Румынии

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал решение российской биатлонистки Натальи Ушкиной перейти в сборную Румынии.
Тренер сборной России по биатлону: Ушкина пока не уходит в сборную Румынии
  • © РИА Новости / Виктор Толочко

«Наталья Ушкина пока никуда не уходит, она числится в расширенном составе сборной России. Вообще-то я не компетентен отвечать на эти вопросы. Это дело Союза биатлонистов России (СБР) и руководства. Моё дело — включить Наталью в состав сборной, а дальше они пускай решают сами: брать её или не брать, оставаться ей в России или за Румынию бегать», — цитирует Шашилова Metaratings.

Ранее сообщалось, что Ушкина прокомментировала решение выступать за сборную Румынии со следующего сезона.

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