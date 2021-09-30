Чепиков посоветовал Логинову философски отнестись к словам Бё

Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы России Сергей Чепиков прокомментировал высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бё в адрес россиянина Александра Логинова.

«Я бы не стал говорить о какой-то тенденции в плане отношения иностранных спортсменов к коллегам из России. Скорее речь идёт о некорректном поведении отдельных биатлонистов. Некоторые ведут себя откровенно некрасиво. Ситуации в жизни бывают разные, в том числе и связанные с применением запрещённых препаратов, и один спортсмен не вправе осуждать другого. Тем более есть решения официальных органов по Логинову. Его не следует огульно в чём-то обвинять. Саше же посоветую относиться к нападкам Бё философски. Собаки лают, караван идёт», — сказал Чепиков в интервью RT.

Напомним, что Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.

Ранее Чепиков заявил, что у Бё не может быть никаких претензий к Логинову.