Чепиков посоветовал Логинову философски отнестись к словам Бё

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Олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы России Сергей Чепиков прокомментировал высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бё в адрес россиянина Александра Логинова.
Чепиков посоветовал Логинову философски отнестись к словам Бё
  • РИА Новости

«Я бы не стал говорить о какой-то тенденции в плане отношения иностранных спортсменов к коллегам из России. Скорее речь идёт о некорректном поведении отдельных биатлонистов. Некоторые ведут себя откровенно некрасиво. Ситуации в жизни бывают разные, в том числе и связанные с применением запрещённых препаратов, и один спортсмен не вправе осуждать другого. Тем более есть решения официальных органов по Логинову. Его не следует огульно в чём-то обвинять. Саше же посоветую относиться к нападкам Бё философски. Собаки лают, караван идёт», — сказал Чепиков в интервью RT.

Напомним, что Бё назвал Логинова мошенником, который не заслужил золото чемпионата мира.

Ранее Чепиков заявил, что у Бё не может быть никаких претензий к Логинову.

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