«Этого следовало ожидать»: как в России отреагировали на решение МОК аннулировать результаты Зайцевой на Играх в Сочи

МОК принял решение аннулировать результаты биатлонистки Ольги Зайцевой на Олимпийских играх 2014 года. Причиной послужила её дисквалификация за нарушение антидопинговых правил — соответствующее постановление спортивный арбитражный суд вынес ещё в 2020 году. В Международном союзе биатлонистов подтвердили, что места в женской эстафете с участием сборной России перераспределены — завоёванное отечественной командой серебро перешло Норвегии, третьими стали шведки. Партнёрша Зайцевой Яна Романова посчитала вердикт несправедливым, а комментатор Дмитрий Губерниев выразил сомнения в объективности решения о дисквалификации.

Международный союз биатлонистов (IBU) обновил финишные протоколы женской эстафеты на Олимпиаде-2014 в Сочи из-за аннулирования результатов Ольги Зайцевой по решению Международного олимпийского комитета (МОК). Таким образом, произошло перераспределение итоговых мест гонки, в которой изначально Зайцева завоевала серебро в команде с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Екатериной Шумиловой. Теперь же на вторую позицию поднялась Норвегия, а бронзовыми призёрками стали чешки.

Сама Зайцева назвала устаревшей информацию об аннулировании её результатов, так как об этом объявили ещё в 2020 году.

«Вы по мне соскучились, что ли? Давно ничего про меня не слышно? После суда всё распределили, что у нас отбирают медали. Никаких других решений не было, мне никто ничего иного не присылал. Я ничего добавить не могу», — приводит слова Зайцевой «Матч ТВ».

Однако её партнёр по той эстафете Яна Романова более эмоционально отреагировала на новость об аннулировании результатов. Заслуженный мастер спорта России назвала позором данное решение и заявила, что сложнее всего в жизни приходится мириться с несправедливостью.

«Ольга — одна из тех, благодаря кому биатлон так популярен в России. Кто не знает всероссийскую Зайку? Пример трудолюбия, силы воли и доброты. Это пример спортивного долголетия и честной борьбы. И по иронии судьбы именно её обвинили в нарушении антидопинговых правил. Позор всем, в чьей компетенции было разобраться в ситуации и вынести справедливое решение. Несправедливость будет наказана! Жизнь всё расставит на свои места. Да, да, Ольга, это так. А ты в другом деле докажешь своё величие», — написала Яна в своём Instagram-аккаунте.

К её словам в комментариях также присоединилась чемпионка Ванкувера-2010 Светлана Слепцова, а сама Зайцева поблагодарила соотечественниц за поддержку.

Сожаление по поводу вердикта МОК выразил и трёхкратный чемпион мира Иван Черезов. По его мнению, ситуация вышла некрасивой по отношению к российским биатлонисткам, которых изнурили постоянными разбирательствами по поводу Игр в Сочи, а потом всё же отняли медали, хотя и прошло уже семь лет после окончания соревнований.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, в свою очередь, подчеркнул, что для него Зайцева всегда будет чистой и честной спортсменкой, однако перераспределения мест вполне следовало ожидать после отклонения её апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«У нас из сочинских биатлонных медалей у женщин осталась только медаль Ольги Вилухиной. Мы уже давно не призёры в эстафете, мужчин тоже лишили медалей — так нам что, на них ракеты направлять? Это продолжение всего того, чего и следовало ожидать. Я очень надеюсь, что новое поколение не будет использовать допинг! И не до конца верю, что Ольга Зайцева использовала допинг», — цитирует телеведущего «Спорт-Экспресс».

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил уверенность, что произошедшая ситуация коснётся всего отечественного спорта, а аннулирование результатов россиян будет продолжаться и дальше.

«Почему так поздно рассмотрели дело? Такие дела могут рассматривать до десяти лет. В 2001 году шесть финских спортсменов на чемпионате мира были дисквалифицированы за применение ЭПО, и расследование длилось около десяти лет. Нарушение антидопинговых правил — это серьёзный проступок», — сказал Хованцев Metaratings.

Схожей позиции придерживается и экс-президент СБР Владимир Драчёв, который совершенно не был удивлён аннулированием результатов Зайцевой.

«Основной целью являлась не Ольга Зайцева, а рыба чуть крупнее. Я думаю, что это не конец симфонии, дальше будет продолжение. К чему шли, к тому и пришли», — резюмировал четырёхкратный чемпион мира.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев же считает, что после решения МОК не стоит паниковать, но ему жалко спортсменов, попавших под санкции. По его словам, аннулирование результатов биатлонисток может быть связано с натянутыми отношениями России с Западом.

«Сейчас идёт давление на Россию по всем фронтам. Спортивная сфера является наиболее чувствительной для жителей нашей страны. Рано или поздно эти скандалы закончатся, но у этих «специалистов», которые принимают такие решения, не осталось никаких аргументов, кроме как открыто шельмовать Россию. При этом они откровенно продолжают раздавать разрешения на использование допинга в неограниченном количестве. Такими действиями они показывают, кто в доме хозяин», — заявил Васильев.

Эксперт отметил, что на данный момент Россию выбрали главным «злодеем» во всех допинговых делах. Однако он считает, что история расставит всё по своим местам, а пока нужно просто пережить тяжёлое время для отечественного спорта.

Депутат Госдумы Виталий Милонов при этом высказался о необходимости отстаивания честного имени россиян в судах, иначе есть риск лишиться всех завоёванных наград.

«Какие бы основания ни были, через семь лет принимать такое решение — это полная жесть. Если была бы спортсменка из США, а не из России, то ничего не было бы, в этом я абсолютно уверен», — подытожил Милонов.

В 2017 году Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы МОК по обвинению в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2014. Однако в сентябре 2020 года CAS полностью оправдал Романову и Вилухину, а апелляцию Зайцевой удовлетворил лишь частично — пожизненное отстранение Ольги от Олимпиады было отменено, но её всё равно признали виновной в подмене допинг-пробы и применении запрещённого вещества. После этого россиянка обжаловала решение CAS в швейцарском суде, вердикт которого до сих пор остаётся неизвестным, хотя его оглашение ожидалось летом или в начале осени.

Обвинения в адрес отечественных спортсменок были основаны на показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Тем не менее независимые эксперты признали поддельной подпись информатора WADA под якобы его показаниями.