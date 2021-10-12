«Судьи не забудут этот скандал»: в Болгарии призвали Россию прекратить обсуждать итоги Игр в художественной гимнастике

Президент Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева отреагировала на слова своей российской коллеги Ирины Винер-Усмановой о несправедливости результатов группового многоборья на Олимпиаде в Токио. Раева заявила, что итоги Игр не могут ставиться под сомнение, а болгарки действительно выступили лучше. В Госдуме возмутились тем, какими методами действуют представители других стран и обвинили их в желании оказать давление на судей в будущем.

«Не ожидала от неё такой реакции»

В мире художественной гимнастики вновь разразился спор о справедливости итогов соревнований на Олимпийских играх в Токио. Только новая дискуссия касается не победы израильтянки Линой Ашрам над россиянкой Диной Авериной, а соревнований в групповых упражнениях. В них российские спортсменки тоже впервые за 25 лет остались без золота, а на первое место поднялись девушки из Болгарии.

На фоне скандала в личном многоборье дискуссия по поводу результатов другой олимпийской дисциплины отошла на второй план. Снова поднять эту тему решила Илиана Раева — бывшая спортсменка, а сейчас президент Федерации художественной гимнастики Болгарии. В интервью YouTube-каналу The Jungle of Sports она жёстко высказалась о словах своей коллеги Ирины Винер-Усмановой, которая утверждала, что о поражении России было известно заранее.

Также по теме Идеальные оценки, отсутствие травм и риск пропустить ЧМ: как Аверины выступили на первом турнире после Олимпиады Гимнастки Дина и Арина Аверины выступили на своём первом турнире после Олимпийских игр в Токио. Они заняли два первых места в...

«Я взорвалась. Была как цунами, как торнадо. Взбесилась. Обезумела. Нельзя говорить такое о команде, которая определённо является сильнейшей в мире. Сидела и смотрела. Честно говоря, было удивительно. Не ожидала от неё такой реакции. Она лишилась многого и потеряла много сил», — приводит слова Раевой Inoprosport.

Спустя несколько дней глава болгарской федерации снова выступила в защиту своих спортсменок, завоевавших первые золотые олимпийские медали в художественной гимнастике в истории страны. Она отметила, что не сомневается в победе своих подопечных.

«После непрекращающихся обвинений насчёт судейства Олимпиады со стороны России и «незаслуженной» золотой медали Болгарии в групповых упражнениях я впервые публично выскажу своё мнение по этой теме. Болгарские групповые упражнения были лучшими на Олимпийских играх в Токио, вне всяких сомнений!» — написала Раева в Facebook.

Аргументируя свою позицию, бывшая спортсменка заявила, что национальная команда считалась фаворитом в групповых упражнениях на протяжении всего олимпийского цикла. Она также отметила, что болгарская гимнастика развивается уже почти 70 лет и воспитала десятки чемпионок мира.

«Болгарская художественная гимнастика будет продолжать работать и существовать, оставляя наследие, которым может гордиться руководящий орган — Международная федерация гимнастики! Уважение судьям летних Олимпийских игр 2020 года в Токио», — добавила Раева.

Позицию руководителя разделил и автор канала The Jungle of Sports, журналист Огнян Георгиев. Он раскритиковал Винер-Усманову за её слова и предостерёг главного тренера сборной России, что за это она может растерять свой авторитет в художественной гимнастике.

«Удерживаемые в ежовых рукавицах подопечные Винер завоевали пять золотых олимпийских медалей подряд в индивидуальных и групповых соревнованиях. Она не привыкла проигрывать. Поражение в Токио поставило её в непривычное положение. После провала сборной России в Японии Винер решила свалить вину на всех, кроме себя. Она произнесла грубые слова, порочащие успехи болгарской команды и израильской гимнастки Линой Ашрам», — заявил Георгиев.

По мнению болгарского журналиста, «токсичные» высказывания Винер могут выйти боком и ей самой, и всей российской гимнастике в будущем.

«Судьи, которых она обвинила в неудачах россиянок, не забудут этот скандал. Она оказала дополнительное давление на новое поколение гимнасток в сборной России. Они прочитали её слова в адрес Авериных и уже не забудут их, потому что когда-нибудь могут сами оказаться на месте сестёр. Винер — это глыба в российском спорте, но её репутация успешного тренера теперь под большим вопросом», — добавил Георгиев.

РИА Новости

© Владимир Песня

«Ничем иным, как провокацией, не назвать»

Сама Винер-Усманова не стала отвечать на претензии болгарской стороны. Она лишь отметила, что каждая страна вправе иметь своё мнение. Однако за главного тренера национальной команды вступились в Госдуме. Так, депутат Дмитрий Свищёв назвал высказывания Раевой провокацией, направленной на дискредитацию российских гимнасток перед судьями.

Также по теме «Просто высказал своё мнение»: почему Далалояна раскритиковали за слова о вручении машин Авериным Олимпийский чемпион Артур Далалоян подвергся серьёзной критике за высказанное мнение об автомобилях, подаренных сёстрам Авериным после...

«Президенты федераций имеют право делать заявления, если они подкреплены доказательствами и фактами. Мы помним скандал в Токио, когда наших девушек засудили. Новое заявление ничем иным, как провокацией, не назвать. Сделано оно для того, чтобы в дальнейшем воздействовать на федерацию художественной гимнастики, на судейство, чтобы хайпануть на этом... Результаты наших спортсменов докажут другую правду», — сказал Свищёв.

Его коллега, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, уверена, что очередной всплеск обсуждений итогов Олимпиады подтверждает их несправедливость. Она считает, что в противном случае болгарской федерации не имело бы смысла заступаться за своих спортсменок.

«На воре и шапка горит. Если люди до сих пор продолжают поднимать эту тему, это в очередной раз подтверждает, что на них что-то давит. Наверняка они понимают, на Олимпиаде судьи поступили неправильно, это было сделано под давлением, и поэтому они по сей день продолжают оправдываться. Это выглядит очень странно. Люди вспоминают такие вещи, только если им за это стыдно, они не могут с этим смириться. Мы давно забыли, проехали и идём дальше», — цитирует Журову портал Metaratings.ru.

В свою очередь, бывшая российская гимнастка Яна Батыршина обратила внимание на некорректность заявлений Раевой о том, что Болгария ещё до Олимпиады доминировала в групповом многоборье. Она напомнила, что незадолго до соревнований в Токио россиянки выиграли чемпионат Европы.

«Как такое можно сказать, если за полтора месяца до Олимпиады на чемпионате Европы, который проходил в Болгарии, между прочим, наши групповички заняли первое место? А болгарки — четвёртое. Это никак не вяжется со словами, что болгарская сборная была фаворитом. Ирина Александровна правильно заметила, что у каждой сборной своё мнение. Болгарки — наши соперницы. Понятное дело, что они считают иначе... Я думаю, что чемпионат мира, который пройдёт в октябре, покажет всё. Очень надеюсь и рассчитываю, что Арина и Дина Аверины получат свои заслуженные медали. Наши групповички — тоже. И на этом закончатся все разговоры и будет поставлена жирная точка в сезоне», — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».

Стоит отметить, что российские гимнастки выигрывали групповое многоборье на всех чемпионатах мира с 2015 года, в то время как болгарки дважды становились серебряными призёрами и дважды бронзовыми.