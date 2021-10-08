Гимнастка Максимова намерена выступить на Олимпиаде-2024

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова сообщила, что хочет выступить на летних Играх 2024 года в Париже.
Гимнастка Максимова намерена выступить на Олимпиаде-2024
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

«Ирину Александровну уже предупредила — как только восстановлюсь, приступлю к тренировкам. Если здоровье позволит, постараюсь и на следующей Олимпиаде выступить. Тем более до неё всего три года», — цитирует 30-летнюю Максимову «Спорт-Экспресс».

По словам Максимовой, её не смущает, что на Олимпиаде в Париже ей будет уже 33 года. Она добавила, что не собирается закачивать карьеру.

«Конкурентки значительно моложе. Но я в своих силах уверена. У меня громадный опыт, причём самой разной гимнастики. Которая с нового сезона после очередных изменений в правилах соединится в одну», — сказала она.

Максимова является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро — 2016. На Играх в Токио она завоевала серебро.

Ранее Максимова поделилась мнением о серебряных медалях сборной России по художественной гимнастике в соревнованиях группового многоборья на Олимпиаде в Токио.

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