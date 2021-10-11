Глава федерации художественной гимнастики Болгарии выступила с заявлением по судейству ОИ

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Глава федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева высказалась о победе своих подопечных на командном турнире на Олимпиаде в Токио.
Глава федерации художественной гимнастики Болгарии выступила с заявлением по судейству ОИ
  • AP

«После непрекращающихся обвинений по поводу судейства Олимпийских игр 2020 года в Токио со стороны России и «незаслуженной» золотой медали Болгарии в групповых упражнениях я впервые публично выскажу своё мнение по этой теме. Болгарские групповые упражнения, без сомнения, были лучшими на Олимпийских играх в Токио!» — написала Раева в своём Facebook.

Она также рассказала об истории художественной гимнастики в Болгарии. По словам Раевой, болгарки являлись фаворитками на протяжении всего олимпийского цикла.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявляла, что золото по праву принадлежит россиянкам.

Ранее сообщалось, что Хоркина стала послом чемпионата мира по спортивной гимнастике в Японии.

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